Мурманскими полицейскими по горячим следам задержан мошенник из Москвы

Обманным путем нарушитель правопорядка похитил у троих жителей города 370 тысяч рублей.

Всем заявителям поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о виновности их близкого родственника, попавшего в дорожно-транспортное происшествие. Аферист предлагал гражданам посреднические услуги в урегулировании якобы возникшего правового конфликта, грозящего их близким уголовной ответственностью. Конечно, не бесплатно.

Введённые в заблуждение люди соглашались и передавали деньги. Все аферы он провернул в течение одного дня. Его добычей стали 370 тысяч рублей, из которых 270 тысяч изъяты при задержании.

Наталья Колбушкова, врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области: «В ходе оперативной работы сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Мурманску установили и задержали подозреваемого в аэропорту города Мурманска. Им оказался 19-летний житель Московской области, который собирался вылететь за пределы региона. В отношении жителя Московской области возбуждено три уголовных дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему грозит до 5 лет лишения свободы».