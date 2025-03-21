Мурманский арктический форум не за горами - 26-27 марта состоятся его основные мероприятия

Юрий Сердечкин, глава города Мурманска: «Для обеспечения безопасности с 20 по 28 марта на некоторых центральных улицах Мурманска будут введены запреты движения, остановки и стоянки транспортных средств. Прошу водителей учитывать эти ограничения при планировании поездок. Уверен, мурманчане с пониманием отнесутся к временным мерам».

Гостей ждёт немало интересных площадок и встреч.

Ранее Международный арктический форум проводили в Санкт-Петербурге и один раз в Архангельске. В этом году основной площадкой стал Мурманск.

Теперь в Заполярье активно готовятся принять гостей. Многие жители уже заметили изменения в городе. Действительно, Мурманск приводят в порядок, чтобы показать город-герой во всей красе. И это большой плюс для всех.

Например, ремонт в ДК имени С.М. Кирова сейчас стал настоящим подарком, ведь учреждение давно нуждалось в обновлении. Важно, что предусмотрены все меры безопасности в период проведения форума в столице Заполярья.

Юрий Сердечкин, глава города Мурманска: «Для обеспечения безопасности с 20 по 28 марта на некоторых центральных улицах Мурманска будут введены запреты движения, остановки и стоянки транспортных средств. Прошу водителей учитывать эти ограничения при планировании поездок. Уверен, мурманчане с пониманием отнесутся к временным мерам».

Второе название форума «Арктика – территория диалога». Именно наша область станет местом для обсуждения развития севера и международных отношений. В рамках деловой программы главная цель организаторов – закрепление решений по развитию Севморпути и развития опорных населённых пунктов.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы находимся в очень правильном месте и в очень важное время. Когда максимально сконцентрировано внимание на Арктическую зону и на мировой арене, и со стороны правительства России. Президентом оказывается уникальное количество внимания и очень важно этот момент не пропустить. Для нас большая честь и ответственность принимать в Мурманске форум и закладывать на будущее тренды всей Арктической зоны - не только России, но и мировой».

Важно отметить, что часть площадок в рамках форума будет доступна для жителей города и туристов. Запланирована масштабная спортивная программа, в том числе соревнования Праздника Севера, культурное направление тоже должно удивить участников. Например, впервые в Мурманске проведут фестиваль ледяных скульптур «Бешеная пила». Он состоится у сквера на Ленинградской улице. На площадке перед ДЦ «Меридиан» установят масштабную инсталляцию кита, запланированы экскурсии на ледокол «Ленин». В центре города будет открыта саамская деревня, а в построенном ледяном тоннеле на улице Воровского покажут гравюры, посвящённые 500-летию освоения Россией Северного морского пути, устроят ярмарку мастеров, гастрономический фестиваль и множество развлечений.

Анастасия Иванова, генеральный директор Туристского информационного центра Мурманской области: «Фестиваль «Вкус Арктики» будет работать с 25 по 30 марта. Он доступен как жителям Мурманской области, так и гостям форума. Будет 15 предприятий АЗРФ, мы попробуем кухню не только Мурманска, но и других регионов. Конечно, будут постоянные хиты, за которыми приходят жители на фестиваль, но и новинки тоже будут представлены в меню».

Для участников форума, которые решат остаться в Мурманской области на выходные, запланированы туры в Териберку и Кировск. У гостей МАФ, как и туристов, основной запрос - увидеть атомоход «Ленин» и северное сияние. Кстати, по предварительным прогнозам, областной центр в рамках форума посетят не менее 1000 человек.