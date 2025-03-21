Торжественное мероприятие, посвящённое 90-му Празднику Севера, состоится в рамках спортивной программы МАФ-2025Каждый десятый мурманчанин хочет, чтобы его дети зарабатывали более 500 тысяч рублей в месяц
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.03.25 19:30

Мурманский арктический форум не за горами - 26-27 марта состоятся его основные мероприятия

Юрий Сердечкин, глава города Мурманска: «Для обеспечения безопасности с 20 по 28 марта на некоторых центральных улицах Мурманска будут введены запреты движения, остановки и стоянки транспортных средств. Прошу водителей учитывать эти ограничения при планировании поездок. Уверен, мурманчане с пониманием отнесутся к временным мерам».

Гостей ждёт немало интересных площадок и встреч.

Ранее Международный арктический форум проводили в Санкт-Петербурге и один раз в Архангельске. В этом году основной площадкой стал Мурманск.

Теперь в Заполярье активно готовятся принять гостей. Многие жители уже заметили изменения в городе. Действительно, Мурманск приводят в порядок, чтобы показать город-герой во всей красе. И это большой плюс для всех.

Например, ремонт в ДК имени С.М. Кирова сейчас стал настоящим подарком, ведь учреждение давно нуждалось в обновлении. Важно, что предусмотрены все меры безопасности в период проведения форума в столице Заполярья.

Юрий Сердечкин, глава города Мурманска: «Для обеспечения безопасности с 20 по 28 марта на некоторых центральных улицах Мурманска будут введены запреты движения, остановки и стоянки транспортных средств. Прошу водителей учитывать эти ограничения при планировании поездок. Уверен, мурманчане с пониманием отнесутся к временным мерам».

Второе название форума «Арктика – территория диалога». Именно наша область станет местом для обсуждения развития севера и международных отношений. В рамках деловой программы главная цель организаторов – закрепление решений по развитию Севморпути и развития опорных населённых пунктов.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы находимся в очень правильном месте и в очень важное время. Когда максимально сконцентрировано внимание на Арктическую зону и на мировой арене, и со стороны правительства России. Президентом оказывается уникальное количество внимания и очень важно этот момент не пропустить. Для нас большая честь и ответственность принимать в Мурманске форум и закладывать на будущее тренды всей Арктической зоны - не только России, но и мировой».

Важно отметить, что часть площадок в рамках форума будет доступна для жителей города и туристов. Запланирована масштабная спортивная программа, в том числе соревнования Праздника Севера, культурное направление тоже должно удивить участников. Например, впервые в Мурманске проведут фестиваль ледяных скульптур «Бешеная пила». Он состоится у сквера на Ленинградской улице. На площадке перед ДЦ «Меридиан» установят масштабную инсталляцию кита, запланированы экскурсии на ледокол «Ленин». В центре города будет открыта саамская деревня, а в построенном ледяном тоннеле на улице Воровского покажут гравюры, посвящённые 500-летию освоения Россией Северного морского пути, устроят ярмарку мастеров, гастрономический фестиваль и множество развлечений.

Анастасия Иванова, генеральный директор Туристского информационного центра Мурманской области: «Фестиваль «Вкус Арктики» будет работать с 25 по 30 марта. Он доступен как жителям Мурманской области, так и гостям форума. Будет 15 предприятий АЗРФ, мы попробуем кухню не только Мурманска, но и других регионов. Конечно, будут постоянные хиты, за которыми приходят жители на фестиваль, но и новинки тоже будут представлены в меню».

Для участников форума, которые решат остаться в Мурманской области на выходные, запланированы туры в Териберку и Кировск. У гостей МАФ, как и туристов, основной запрос - увидеть атомоход «Ленин» и северное сияние. Кстати, по предварительным прогнозам, областной центр в рамках форума посетят не менее 1000 человек.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Молодые специалисты России получили более 100 млн приглашений на работу за последний год
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Могут ли отказать в работе, если у человека плохая кредитная история? Отвечает юрист hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире23:50«Крымские дачи». Развлекательная программа (12+)00:25«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:55«Тень». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидеры по росту цен вышли морковь, картофель и репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 24 копейки, евро снижается почти на 1,04 рубля-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 марта-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика