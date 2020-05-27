Мурманский арктический государственный университет готовится к началу приёмной кампании

В этом году в условиях пандемии коронавируса она будет организованна в дистанционном формате.

Сейчас университет готовится к работе в новом режиме. Электронная приёмная тестирует сотрудников комиссии. Не позднее 20 июня будет дан старт виртуальной приёмной кампании, а сроки завершения приёма документов будут зависеть от даты объявления всех результатов ЕГЭ выпускников.

В этом году в университете 350 бюджетных мест и такое же количество – платных. Чтобы разобраться в новой методике поступления, сотрудники МАГУ проведут виртуальный День открытых дверей, во время которого ответят на все интересующие вопросы.

Виктория Пиксендеева, ответственный секретарь МАГУ: «Мы приглашаем посетить наш онлайн «День открытых дверей», который состоится уже в эту субботу, 30 мая, в 15.00. Мы будем представлять визуализацию личного кабинета абитуриента. Будем рассказывать, конечно, о тех направлениях подготовки, которые мы объявляем к приёму, о тех образовательных программах, которые реализуются в МАГУ».