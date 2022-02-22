Мурманский арктический государственный университет пополнился новыми студентами-медиками, приехавшими из Индии

Как проходит адаптация? Где они расположились? Что привело южан в далекий северный край?

Около месяца назад в Заполярье приехала группа ребят из Индии, жаждущих получить знания в самом северном университете России. Несмотря на такой короткий срок, студенты уже успели адаптироваться как в вузе, так и в общежитии. Здесь, к слову, не смолкают разговоры и звон посуды – новоявленные медики готовят свои национальные блюда. Сегодня лепешки, тесто на которые замешивается самостоятельно и курица карри.

Дижйяс Порандла, студент МАГУ: «Соль, перец мы покупаем в магазинах, а большинство специй мы привезли с собой из Индии».

В МАГУ на специальность «Лечебное дело» поступили 15 человек из Индии. Некоторые из них до сих пор обучаются дистанционно, а вот остальные счастливчики познают медицину в стенах северного университета.

Сурия Пратаи Раи, студент МАГУ: «Мне нравится учиться очно в университете, потому что можно пообщаться с преподавателями, которые мне очень нравятся».

Адаптироваться в чужой стране нелегко, именно поэтому студенты регулярно созваниваются со своими родными и близкими. Общаться с нашими студентами пока тяжело – английский знают далеко не все, однако, иностранцы не опускают руки и активно изучают один из самых сложных языков в мире – русский.

Хансиба Коллати, студентка МАГУ: «Мы изучаем русский язык, это не проблема. Нам довольно сложно, но мы тренируем русский язык каждый день, пока что не очень хорошо общаемся».

Профессия врача в Индии считается престижной и высокооплачиваемой, поэтому ребята решили связать с ней свою жизнь. Обучаться сложной науке студенты будут 6 лет. Примечательно, что в планах у них не вернуться в родные края, а остаться здесь, в Мурманске.

Хариш Суббайя, студент МАГУ: «Я хочу продолжить учебу здесь и закончить её успешно. Мне нравится это место, я хочу провести это время здесь».

Нам остаётся пожелать ребятам удачи в их нелегком деле, уверены, что сотрудники вуза и другие студенты всегда готовы протянуть руку помощи.