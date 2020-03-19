Мурманский арктический государственный университет временно переходит на дистанционное обучение

Об этом решении руководство университета объявило 19 марта.

С утра бежать на маршрутку или включать компьютер? Студенты арктического университета в последние дни не знали, как будет проходить обучение в период профилактики вирусных болезней, в том числе нашумевшего коронавируса. Руководство университета приняло решение, чтобы снизить риск распространения заболеваний, перевести образовательный процесс в интернет-пространство.

Князева Мария, врио ректора МАГУ: «Это значит, что с 19 марта и до особого распоряжения все студенты МАГУ будут обучаться дистанционно, не посещая университет».

Общежитие МАГУ не закрыто на изоляцию, однако, студентам, живущим там, по возможности рекомендовали поехать домой. Ведь выйти на образовательный портал, где будут размещены лекции и задания можно с любой точки России. Студенты стараются не поддаваться панике, связанной с коронавирусом, и видят в дистанционной системе только положительные моменты.

Мария Гусакова, студентка 3-го курса МАГУ : «Помимо этого вируса есть и другие. Часто весной, в силу погодных условий, многие заболевают ОРВИ или гриппом».

Вход в здания МАГУ для студентов будет ограничен, но все службы университета работают в штатном режиме. Также не изменилось расписание государственной итоговой аттестации для студентов-заочников.