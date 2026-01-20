Мурманский арктический университет готовит площадку под будущий кампус мирового уровня

Оба здания много лет находятся в аварийном состоянии и были законсервированы. Корпус «Г» уже демонтирован, строительный мусор почти весь вывезен. Всего же для новых построек демонтируют 12 объектов.

Недавно на заседании архитектурно-градостроительного совета Мурманской области была утверждена концепция кампуса мирового уровня для Мурманского арктического университета. В рамках проекта планируется новое строительство, а также капитальный ремонт исторических корпусов.

Первый практический шаг для создания новых объектов - расчистка территории. На прошлой неделе начался снос бывших учебных корпусов «Б» и «Г» на территории южного кампуса МАУ.

Мария Князева, исполняющая обязанности ректора МАУ: «Мы же видим, что это совершенно маленькие здания, они совершенно не приспособлены для размещения современного научного оборудования. Поэтому пришло время их сносить».

На территории нового кампуса мирового уровня запланировано строительство 6 новых объектов. В их числе: учебные корпуса с современными лабораториями, общежитие, научно-образовательный центр с технопарком и физкультурно-оздоровительный комплекс. Общая площадь нового строительства составит почти 56 тысяч квадратных метров.