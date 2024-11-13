Мурманский арктический университет и Военно-морской музей Северного флота впервые проводят совместную всероссийскую научно-практическую конференцию

Она называется «Форпост России на Кольском Севере. Сквозь века и границы» и посвящена 170-летию обороны Колы в период Крымской войны и 80-летию Петсамо-Киркенесской операции.

В конференции принимали участие представители Министерства обороны, историки, молодые учёные и поисковики из 30 городов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Они на протяжении двух дней выступали с докладами об истории Крайнего Севера, в том числе и о роли Северного флота в годы войны.

Юлия Бардилева, заведующая кафедрой истории МАУ: «Большинство докладов, которые тут будут озвучены, это доклады, которые, так или иначе, касаются страниц военной истории. Безусловно, всего того, что связано с сохранением военно-исторической памяти в музеях Военно-морского флота, в музеях краеведческих. Безусловно, это всё, что связано с творчеством, с войной и событиями военной истории. И, конечно, со всеми неравнодушными людьми, которые этим занимаются, в том числе поисковики».

Мирослав Морозов, старший научный сотрудник института Российской истории Академии наук, кандидат исторических наук: «История имеет много функций. В годы войны и первые послевоенные десятилетия, с одной стороны, для мировоззренческой функции и нужд пропаганды был открытый сегмент истории, но одновременно писали закрытые работы, которые под грифом были, где пытались извлекать для вооруженных сил практический результат. Извлекать его из положительного и отрицательного опыта, который, безусловно, имелся в годы Великой Отечественной войны - практические рекомендации для строительства Вооружённых сил страны. Сейчас, поскольку 80 лет прошло, мы можем оба направления слить в одно и говорить честно и открыто».

Если для опорного вуза региона организовывать конференции на такую тему не впервой, то для музея Северного флота, наоборот, это новый опыт. И подготовились они к этому событию основательно.

Айгюль Тагиева, начальник научно-экспедиционного отделения Военно-морского музея Северного флота: «От Военно-морского музея Северного флота представлены две работы. Вчера прозвучала на конференции работа Екатерины Ореховой по Кольскому острогу. Сегодня прозвучит работа Надежды Рафиковой по именам русских немцев на карте Кольского полуострова. Мы горды, что от нас тоже представлены научные работы. Вчера на первом дне конференции также прозвучали доклады представителей Министерства обороны об экспедициях РГО, поисковых работах Гидрографической службы Северного флота».

Александр Чапенко, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории МАУ: «Основной упор у нас сделан на 80-летие Петсамо-Киркенесской операции, освобождение Советского Заполярья. То есть, на праздник, который мы в этом году уже торжественно отпраздновали. И наши доклады конференции посвящены событиям боевой деятельности Северного флота, частей Карельского фронта в Великой Отечественной войне. У нас очень серьёзный пласт докладов, посвященных истории XVII-XIX веков».

Конференция несет важную миссию. Среди участников - студенты-историки Мурманского арктического университета и ребята из других образовательных учреждений. Для них это возможность глубже изучить важную для Заполярья и всей страны тему.

Юлия Бардилева, заведующая кафедрой истории МАУ: «У нас достаточно активные студенты в этом отношении, которые вызвались быть помощниками-волонтёрами и слушателями. И они отмечают, что действительно, эти доклады позволяют посмотреть немного под другим углом на проблемы, связанные с военной историей. Одно дело, когда мы чаще всего преподносим это как гражданские лица. И другое, когда ты сталкиваешься с возможностью услышать доклад от профессиональных военных, которые более грамотно оперируют военными терминами истории, которые могут это преподнести, уже имея личный опыт службы. И, конечно, это очень много открытий, связанных с картографическими материалами, военными и поисковыми экспедициями».

По итогу двух дней встреч и общения стало понятно, что проводить такую конференцию нужно ещё. Поэтому было принято решение сделать её ежегодной и собрать участников осенью следующего года вновь. Конечно, расширив спектр докладов и дискуссий, благодаря новым спикерам.