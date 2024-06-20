Мурманский арктический университет начинает масштабный набор абитуриентов по более 100 программам среднего и высшего образования очной и заочной форм

В 2024 году университет предлагает более 1500 бюджетных мест по широкому спектру популярных профессиональных направлений. Это IT-технологии, медицина, морские специальности, технические науки и многие другие.

Так же учреждение образования предоставляет возможности для прохождения стажировок и получения ценного опыта выбранной сферы благодаря тесному сотрудничеству с более чем 250-ю компаниями. Такой подход помогает добиваться высокого уровня трудоустройства выпускников.

В вузе действует Военный учебный центр, дающий возможность студентам-юношам вместе с дипломом получить военно-учётную специальность.

Подать документы можно лично или дистанционно через сервис «Госуслуги» в разделе «Поступление в вуз онлайн».