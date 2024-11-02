Мурманский арктический университет получит федеральное финансирование на создание центра инженерных разработок

Учреждение вошло в перечень победителей дополнительного конкурсного отбора Минпромторга России.

В Мурманском арктическом университете будут разрабатывать технологии и изделия для судоремонтной отрасли. Новый комплекс, в котором и будет идти эта важная работа, уже назвали Арктическим центром морских инженерных разработок.

В него войдут конструкторское бюро, центр прототипирования и опытно-экспериментального производства и центр «Цифровые технологии для морской отрасли». Трудиться там станут преподаватели, которые занимаются исследовательской работой, аспиранты и приглашенные специалисты.

Планируют привлекать и студентов, чтобы ребята могли получить практические навыки.

Определён уже и круг потенциальных заказчиков. Ими выступят действующие в регионе предприятия. В том числе и судоремонтный завод «Нерпа» и торговый порт «Лавна».