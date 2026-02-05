Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты

Главная цель визита - диалог с молодыми учёными.

Первой точкой стал уникальный для Арктики аквакомплекс МАУ. Здесь в специально созданных условиях выращивают теплолюбивых рыб и ракообразных. Это не просто эксперимент, а шаг к развитию в регионе аквакультуры.

А в лаборатории гидравлики и теплотехники состоялся диалог с аспирантами и наставниками конструкторского бюро «НордТех». Поговорили о разработках в области энергетики, судостроения, IT. Именно таких ребят - увлечённых, мыслящих на перспективу, называют главным ресурсом для технологического прорыва.

По итогам диалога договорились о важном шаге - организовать встречу молодых учёных университета с коллегами из Кольского научного центра РАН.

Напомним, что в регионе также действует целый комплекс мер поддержки молодёжи.