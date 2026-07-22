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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.07.26 19:30

Мурманский арктический университет принимает новых покорителей знаний

Приём документов в опорный вуз Заполярья завершится уже 25 июля.

Точка притяжения талантливых людей, больших возможностей и замечательных преподавателей, место, где строится профессиональное будущее – именно таким студентам запомнился крупнейший университет Мурманской области. Северный вуз насчитывает более ста направлений подготовки, предоставляет обучающимся все необходимое для получения образования и комфортного устройства. В этом году в университет подано более 11 тысяч заявлений. Одно из них от Милены Горяйновой, девушка хочет поступить на кафедру химии, экзамен по этому предмету сдала на 93 балла.

В МАУ она уже знакома с некоторыми людьми, поэтому будет проще адаптироваться. Кроме того, у Милены есть профессиональная мечта, будущая студентка уверена, что возможности вуза и наставничество преподавателей помогут её осуществить.

Милена Горяйнова, абитуриент: «Надеюсь здесь завести много знакомств, я уже знаю пару человек, которые мне помогут в будущем. Здесь есть лаборатория, а я мечтаю создать свою линейку косметики, поэтому это безумный плюс, есть будущее, есть, куда стремиться».

В подаче документов молодых людей сопровождают действующие студенты, от которых поступающие могут услышать личную историю обучения и отметить для себя преимущества университета. В числе лидирующих по конкурсу специальностей – информационные технологии.

Александр Гапеев, который активно осваивает это направление и имеет в нём успех, поделился с абитуриентами своим опытом.

Александр Гапеев, студент МАУ, член приёмной комиссии: «Я получил грант, участвуя в студенческом стартапе. Я получил миллион рублей на своё дело, открыл организацию, стал молодым гендиректором. Сейчас мы с командой создаём цифровое решение для маршрутных перевозок».

Как известно, МАУ привлекает не только северян, но и приезжих со всей страны и даже за её пределами. География приёма год от года расширяется. Например, один из абитуриентов приедет в Мурманск с Чукотки. Особое внимание университет уделяет целевому обучению, на него в этом году выделено 108 мест.

Виктория Пиксендеева, доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии, межкультурной коммуникации и журналистики МАУ: «Заказчиками такого конкурса являются ведущие предприятия нашего региона».

Приём документов в Мурманский арктический университет завершится 25 июля в 17.00.

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