Мурманский арктический университет выходит на новый этап партнёрства с «Движением Первых»

Сегодня в стенах учреждения прошёл слёт наставников для обмена опытом работы с молодёжью и заключено сотрудничество для дальнейшей более тесной работы.

Более 100 наставников всероссийской организации «Движение Первых» собрались в стенах Мурманского арктического университета. Педагоги из всех муниципалитетов региона будут прокачивать свои навыки в организации мероприятий и общении с детьми и молодёжью. На лекциях участники встречи узнали о приёмах и секретах работы с ребятами, а также о том, как оставаться с ними на одной волне.

Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «В наше движение можно прийти в совсем юном возрасте, начинать первые шаги … Мероприятие, которое собрало сегодня большое количество наставников, тех людей, которым небезразлична судьба ребят, которым небезразличны проблемы, которые есть в регионе, наверное, это подтверждает».

С прошлого года «Движение Первых» расширило возрастные рамки своих участников. Нижний порог для вступления в организацию остался прежним – всего 6 лет. При этом максимальный возраст учащихся очной формы обучения, которые могут присоединиться к большой команде, увеличился до 25.

Никита Тихомиров, председатель совета регионального отделения «Движение Первых» Мурманской области: «Сейчас ребята, которые окончили школу, поступают в Мурманский арктический университет …У них помимо учёбы появляется возможность выезжать в другие регионы».

Студенты уже давно стали важной частью «Движения Первых», а расширенные возрастные границы лишь помогают учащимся и дальше развиваться в выбранном направлении, при этом появляется возможность получать гранты и субсидирование проектов. В рамках дальнейшего развития партнёрства «Движение Первых» и Мурманский арктический университет заключили договор о сотрудничестве.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике Мурманского арктического университета, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Когда общественные организации окружают нас, мы все вместе работаем над тем, чтобы развивать потенциал и таланты … И это на госуслугах отражается».

Вместе с «Движением Первых» студенты могут развиваться в самых разных направлениях, например, в науке и технологиях, культуре, искусстве, патриотизме, волонтёрстве, дипломатии и многих других.

Участие в проектах «Движения» даёт возможность проходить стажировки и курсы, встречаться с артистами, посещать культурные события, получать консультации экспертов и многое другое.

