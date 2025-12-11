Мурманчан приглашают подарить детям счастьеОсобо важных специалистов в Мурманскую область будут привлекать стандартным жильём по доступной цене
Мурманский арктический университет является образовательным пространством не только для российских граждан, но и для иностранных молодых людей

Учебное заведение объединяет порядка 160 студентов из стран СНГ, и не только.

Международная деятельность Мурманского арктического университета нацелена как на увеличение приезжей молодёжи, так и на обеспечение их эффективной адаптации. Преподаватели, опираясь на свои знания и профессиональный опыт, готовы оказать помощь и поддержку иностранным студентам на каждом этапе, ведь переезд на север может стать для молодых людей серьёзным вызовом.

В университете организуют мероприятия, которые знакомят их с русской культурой, а также создают пространства для диалога, где можно рассказать об особенностях своей Родины.

Юлия Шестова, начальник отдела международного сотрудничества МАУ: «Мы активно вовлекаем студентов в работу студенческих сообществ. Они могут заниматься наукой, волонтёрством, творчеством и спортом. Мы хотим, чтобы МАУ давал не просто образование, но и стал местом для комфортной жизни и обучения».

Помимо культурных программ для приезжих учащихся предусмотрены курсы русского языка. Полученные знания позволят студентам решительно и эффективно выстраивать коммуникацию в учебном процессе и дальнейшей практике по специальности. В этом их сопровождает Виктория Пиксендеева. Она проводит уроки в непринужденной и творческой обстановке.

Виктория Пиксендеева, доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии, межкультурной коммуникации и журналистики МАУ: «Ребятам, наверное, сложнее всего даётся фонетическая система, так как звуки не совпадают, звуки разные, особенности артикуляции, произношения. Кстати, сложно им произносить некоторые похожие слова, наши имена, но потом они привыкают. Сложно склонять существительные и прилагательные, спрягать наши глаголы».

Студентка МАУ из Нигерии изучает русский язык уже на протяжении двух лет. Свой путь она начала с другого города России, а в Мурманск переехала к жениху, который здесь работает. Сама девушка хочет стать неврологом, ей интересно изучать мозг и происходящие в нём процессы. Несмотря на трудности, студентка всеми силами старается обуздать великий и могучий русский язык.

Анаэле Дивайн, студент 1 курса специальности «Лечебное дело» МАУ: «Это произношение очень сложно. Я понимаю только английский язык, русский язык я не знаю. Когда я изучаю русский язык, то произношение для меня сложно».

Преподаватели вуза отмечают, что иностранные студенты никогда не останавливаются в достижении своих целей и упорным трудом достигают успехов.

