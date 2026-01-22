Мурманский арктический университет запустил инновационную выставку «Правовое дело»

Проект направлен на формирование правовой грамотности и интереса к юридической профессии у молодёжи.

Интерактивная передвижная выставка представляет новый формат правового просвещения. Через современные цифровые технологии учащиеся могут погрузиться в виртуальные сценарии судебных процессов и следственных действий и, в целом, повысить информированность в вопросе безопасности.

Экспозиция представляет собой шесть мультимедийных столов. В каждом из них содержится правовой материал по разным направлениям: от прав обучающегося до судебного дела. Все сложные юридические нормы переведены на язык интерактивных игровых модулей. Это повышает уровень доступности как для взрослых, так и для учащихся.

В разработке проекта непосредственное участие принимал Мурманский арктический университет. Подготовка проходила в два этапа: оформление содержания и само обустройство площадки.

В стенах университета выставка будет действовать около месяца, после этого экспозиция отправится в другие районы Мурманской области.