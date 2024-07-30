Мурманский арктический университет завершил приёмную кампанию по программам высшего образования

В этом году 4241 абитуриент подал заявление на бюджетное обучение. Сейчас начался этап приёма оригиналов документов.

Самый напряженный этап работы в МАУ летом – приём заявлений на обучение завершён. У абитуриентов была возможность выбрать и подать документы не на одно, а сразу на пять направлений из 48 групп в Мурманске и шести - в Апатитах. Среди самых востребованных стали: информатика и вычислительная техника, педагогическое образование, экономика и, конечно, лечебное дело.

Владимир Лосев, советник ректора МАУ по медико-социальным вопросам: «Наш факультет «Лечебное дело» медико-биологического института. Подготовка врачей по врачебной специальности - это новое, но очень важное направление в нашем вузе. В этом году у нас состоится знаковое событие – первый выпуск. Выпускники пойдут практически все без исключения в медицинские учреждения Мурманской области».

В этом году арктический университет предоставил 1121 бюджетное место на получение высшего образования в Мурманске и филиале. Также есть 500 бюджетных мест на среднее образование по программе «Профессионалитет». Согласно итогам конкурса по заявлениям, самыми рейтинговыми специальностями стали те, что связаны с направлением информационных технологий. Здесь конкурс идёт от 7 человек на место. Минимальным порогом на некоторые направления стали два человека на место.

Виктория Пиксендеева, ответственный секретарь МАУ: «Для тех, у кого не получится бюджетная история, мы приглашаем задуматься о получении образования всё равно в стенах нашего университета на платной основе. Потому что у вас всегда будет шанс перейти с платного обучения на бюджетное. Конечно, при выполнении условий: хорошего и достойного обучения, наличия бюджетных мест».

В этом году ещё больше поступающих из других регионов выразили желание учиться в Заполярье. Документы в арктический университет подали выпускники из Карелии, Краснодарского края, Республики Алтай, Калининградской, Архангельской и Вологодской областей. Есть и абитуриенты из дружественных стран: Сирии, Беларуси, Индии.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Меня радует, так как я сам выходец из закрытой территории, что количество детей, поступающих из ЗАТО, тоже много. Почти все представители есть. Из Видяево 14 человек, Заозерск, Гаджиево, Полярный, Североморск – 90 заявлений поступило. Ребята из закрытых территорий тоже изъявляют желание учиться в нашем Мурманском арктическом университете».

Безусловно, больше всего заявлений на поступление в МАУ было от выпускников из Мурманской области.

Виктория Копьева, студент МАУ: «Меня с детства интересовали компьютеры, всё, что связано с играми. Я захотела пойти на направление, где я смогу программировать и в будущем стать программистом. Я думаю, что самое главное в любом случае, это иметь желание учиться. Потому что, если ты сам этого не захочешь, то научить тебя этому никто не сможет. Поэтому я готова учиться и получать знания».

Ника Попова, студент МАУ: «Я решила поступать на дизайнера интерьера, потому что с давних пор, с класса пятого меня очень привлекала эта профессия. В принципе, я человек креативный. Изначально хотела в колледж, но мои учителя настойчиво говорили, что нужно поступать в 10-11 класс и после этого уже в вуз. Выбрала я МАУ, потому что много студентов к нам приходили его агитировать. Мне, в принципе, очень понравилось, как они эмоционально и с энтузиазмом о нём рассказывали».

На сайте МАУ уже опубликованы сведения о зачислении 94 абитуриентов, которые поступали в рамках отдельной, особой и целевой квоты. Также есть призёр олимпиадник. 40 абитуриентов зачислены по квоте детей участников СВО, а ещё есть бойцы, которые в основном выбрали заочную форму обучения.

Ирина Шадрина, ректор МАУ: «Сейчас самая главная наша задача – это позиционная работа, когда абитуриенты приносят в комиссию свои оригиналы документов. До третьего числа всех абитуриентов, которые когда-то принесли к нам заявление или подали через «Госуслуги», или принесли ногами, я приглашаю к подаче оригиналов. Потому что до третьего числа мы эти оригиналы сдаём, а с пятого по восьмое начинается выставление рейтинговых списков и зачисление в приказы на поступление в университет».

Впереди у тех, кто получит заветный студенческий билет, годы профессионального обучения, получение работы мечты и успехи в карьере. Хочется верить, что все эти молодые люди будут учиться и работать на благо родного края.