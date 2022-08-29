Мурманский атлет Леонтий Мирошник стал победителем соревнований по силовому экстриму, которые состоялись в Арабских Эмиратах

На любительском Чемпионате мира в Дубае Леон Мирошник, представляющий команду Федерации силового экстрима России, установил новый для нашей страны рекорд в тяге – 370 кг в своей весовой категории.

На любительском Чемпионате мира в Дубае Леон Мирошник, представляющий команду Федерации силового экстрима России, установил новый для нашей страны рекорд в тяге – 370 кг в своей весовой категории.

Ближайший конкурент по соревнованиям - спортсмен из Ирана поднял в становой на десять килограммов меньше. Победа далась жителю Заполярья нелегко, но тем приятнее было подняться на пьедестал.

Победа в Эмиратах даёт право на профессиональную карту - на участие в соревнованиях на уровень выше.

Всего на Чемпионате мира в 9 различных категориях выступили более 80 участников.