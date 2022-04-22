Мурманский центр помощи детям «Ровесник» стал площадкой для благотворительной акции от барбешопа

А вы знали, что барбершопы в Мурманске это не только стильные салоны и креативные парикмахеры, это ещё и неравнодушные люди, которые готовы безвозмездно порадовать юных северян, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Ольга Галковская, барбер: «Что сподвигло меня заняться благотворительностью? Во-первых, я детей очень люблю, у меня у самой детки есть. Я считаю, что это очень правильное решение, я была приятно удивлена что наш барбершоп участвует в такой акции. Я только за».

Ольга недавно работает в одном мурманских барбершопов, но своим примером она вдохновляет других коллег. Сначала воспитанники детского дома стеснялись, но, когда поняли, что гости общаются на равных, к тому же интересуются предпочтениями в причёсках, то быстро прониклись к парикмахерам симпатией. Сотрудники детского центра тоже рады таким инициативам.

Александр Левшун, воспитатель ГОБУ «МЦПД «Ровесник»: «Мероприятия проводится с целью привлечения наших детей к модной жизни, так как крутая причёска ещё никому не вредила. Это некий процесс социализации наших детей, взаимоотношения с другими людьми всегда идёт на пользу».

Ребята хотят идти в ногу со временем и в этом им помогают и персонал детского центра, и специалисты-универсалы, которые в курсе современных трендов. А организаторы акции из мурманского барбершопа уважают традиции.

Антон Подшивалов, барбер: «В первую очередь нужно помогать детям, потому что когда-то это была идея непосредственно основателя барбершопов Алексея Кадаулина. Мы продолжаем это хорошее дело. Приезжаем сюда, но в дальнейшем думаем ещё найдём к кому приехать, кому помочь».

Такая благотворительная акция пока в диковинку для Мурманска, но то ли ещё будет.