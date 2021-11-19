Мурманский детский сад №15 обрёл новый облик

В этом году в дошкольном учебном заведении завершили капитальный ремонт, который коснулся не только внутренней отделки здания, но и комплексной реконструкции систем тепло- и водоснабжения.

Теперь в обновленном детском саду №15 юным северянам будет не только весело и интересно, но и комфортно. В одном из корпусов учреждения в этом году была проведена масштабная реконструкция систем тепло- и водоснабжения, а также начал свою работу автоматический тепловой пункт, который позволяет регулировать температуру в помещениях в зависимости от температуры воздуха на улице.

Новую жизнь получили помещения пищеблока, прачечной, туалетных и умывальных комнат, буфетных с полной заменой кафельной плитки на стенах и полах. Помимо этого, был выполнен ремонт кровли галереи.

Надежда Бояркина, заведующая МБОУ №15: «Сейчас картинка нашего детского сада приближается к образу современного и комфортного детского сада, который мы себе рисуем. Теперь у нашего коллектива появились новое вдохновение и новая мотивация для дальнейшего усовершенствования, создания уюта и развития среды для наших мурманчан маленьких».