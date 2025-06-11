Голосование по благоустройству завершается 12 июняОБЕД ЗА 300: ГДЕ НЕДОРОГО И ВКУСНО ПОЕСТЬ В МУРМАНСКЕ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.06.25 19:30

Мурманский детский сад №87 закрыт на большой ремонт

Масштабная реконструкция станет настоящим подарком для малышей и сотрудников. Как продвигается ремонт, проверили участники общественного мониторинга.

Большой ремонт 87-го детского сада видно снаружи, так как здесь обновляют фасад и кровлю. Здание 1966 года постройки преображается, становясь привлекательным, современным и, главное, отвечающим требованиям безопасности. Внутри работы ведутся тоже. Здесь заменяют системы противопожарной защиты, электроснабжения, обновляют всё от пола до потолка.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы посмотрели: кровля, а это самое главное, полностью заменена, фасад. Ну, и внутренние инженерные сети должны быть заменены, только тогда приступят строители к косметическому ремонту. Так и должно быть везде - в каждом дошкольном учреждении».

Этот детский сад посещают больше 60 детей. Сейчас малыши отдыхают, но с нетерпением ждут возвращения в любимое место.

Анастасия Полянина, мама воспитанника детского сада: «Мне нравится, что ребёнок будет ходить в комфортабельный садик, безопасный, отремонтированный и красивый. Сейчас ребёнок идёт и говорит: «Ой, какой красивый у меня будет садик. Смотри, какой цвет уже, как ремонтируют». Дети тоже ждут, что у них проведут обновление».

Важное и нужное обновление, которое ждёт детей и их родителей – появление круглосуточной группы.

Ольга Дзюба, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «У родителей со всего города будет возможность записать сюда детей, если у них есть потребность в том, чтобы ребёнок и ночью был под присмотром. Бывает, что родители работают посменно, либо какие-то жизненные обстоятельства, которые требуют присмотра за ребёнком ночью, когда этого не может сделать мама».

Участники общественного мониторинга убедились в том, что работы здесь выполняют в срок и качественно.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «В рамках нацпроекта «Семья» 16 образовательных организаций - именно дошкольных детских садов - будет отремонтировано в регионе за три года. В этом году мы стартовали. Два объекта в Мурманске – этот сад и 58-й откроют свои двери для самых маленьких северян 1 сентября».

Обновление должны завершить к 15 августа, чтобы осенью дети пришли в отремонтированный детский сад.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
03.06.25 14:33
Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге.
Комментарий к новости:Отчёт губернатора: Мурманская область реализует все социальные программы, несмотря на бюджетные ограничения
Ольга
03.06.25 09:55
А в красивое количество получивших высокотехнологичную помощь тех, кто за свой счёт проходил исследования, тоже включили?
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
Людмила
02.06.25 15:54
Рецепт выписанный в Апатитах можно реализовать только в Мурманске в аптеке на Ленина,22. МРТ по полису можно пройти только в Мурманске, хотя в Апатитах есть центр МРТ. Талон к врачу можно заказать з
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
-Правовая консультация (18+)«Война войной, а обед — по расписанию!», или Может ли работодатель лишить вас обеденного перерыва?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире06:10«Крещение Руси». Документальный фильм (16+)07:00«Госпожа Метелица». Художественный фильм (6+)08:00Надежда Кадышева и Ансамбль «Золотое кольцо». – Концерт «Словно тысячу лет назад» '1998 (16+)
-PRO Деньги (16+)Юрист рассказал мурманчанам, что важно знать о трудоустройстве несовершеннолетних в летний период-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 40 копеек, евро укрепляется почти на 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №3 Кольской АЭС переведён в резерв-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 июня-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)20% - российские работодатели получили право урезать выплаты сотрудникам в случае дисциплинарного взыскания
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»