Мурманский детский сад №87 закрыт на большой ремонт

Масштабная реконструкция станет настоящим подарком для малышей и сотрудников. Как продвигается ремонт, проверили участники общественного мониторинга.

Большой ремонт 87-го детского сада видно снаружи, так как здесь обновляют фасад и кровлю. Здание 1966 года постройки преображается, становясь привлекательным, современным и, главное, отвечающим требованиям безопасности. Внутри работы ведутся тоже. Здесь заменяют системы противопожарной защиты, электроснабжения, обновляют всё от пола до потолка.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы посмотрели: кровля, а это самое главное, полностью заменена, фасад. Ну, и внутренние инженерные сети должны быть заменены, только тогда приступят строители к косметическому ремонту. Так и должно быть везде - в каждом дошкольном учреждении».

Этот детский сад посещают больше 60 детей. Сейчас малыши отдыхают, но с нетерпением ждут возвращения в любимое место.

Анастасия Полянина, мама воспитанника детского сада: «Мне нравится, что ребёнок будет ходить в комфортабельный садик, безопасный, отремонтированный и красивый. Сейчас ребёнок идёт и говорит: «Ой, какой красивый у меня будет садик. Смотри, какой цвет уже, как ремонтируют». Дети тоже ждут, что у них проведут обновление».

Важное и нужное обновление, которое ждёт детей и их родителей – появление круглосуточной группы.

Ольга Дзюба, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «У родителей со всего города будет возможность записать сюда детей, если у них есть потребность в том, чтобы ребёнок и ночью был под присмотром. Бывает, что родители работают посменно, либо какие-то жизненные обстоятельства, которые требуют присмотра за ребёнком ночью, когда этого не может сделать мама».

Участники общественного мониторинга убедились в том, что работы здесь выполняют в срок и качественно.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «В рамках нацпроекта «Семья» 16 образовательных организаций - именно дошкольных детских садов - будет отремонтировано в регионе за три года. В этом году мы стартовали. Два объекта в Мурманске – этот сад и 58-й откроют свои двери для самых маленьких северян 1 сентября».

Обновление должны завершить к 15 августа, чтобы осенью дети пришли в отремонтированный детский сад.