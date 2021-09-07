Мурманский дизайнер Валентин Петров, больше известный как Вальченто, создал в Териберке новый арт-объект

Новая инсталляция «Каракатица» создана Валентином в рамках проекта «Чистая Арктика». Она сделана из брошенного в тундре болотохода. Первыми арт-объект в Териберке во время большого субботника оценили руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис и российская телеведущая Ирена Понарошку.

Сложно сказать, понравилась ли им конструкция, сооруженная дизайнером, но авторский стиль Вальченто в этом предмете уличного искусства однозначно прослеживается.

Напомним, недавно в центре Мурманска стоял так же выкрашенный в красный цвет велосипед-клумба. Объект привлёк к себе внимание многих северян.