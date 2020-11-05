Мурманский Дом культуры Первомайский преображается

Сейчас продолжается ремонт внешних стен здания с заменой окон. Ход выполнения работ проверили депутаты и глава муниципального образования города.

Дома культуры Мурманской области - центры притяжения творческих людей. Здесь они реализуют свои идеи, находят единомышленников и интересно проводят время. Важно, чтобы каждая деталь помогала талантам раскрываться и реализовываться.

Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Для работников культуры должны создаваться достойные условия жизни, а этот ремонт – это часть такой большой работы».

О каком творчестве может идти речь, когда в помещении банально холодно? При ремонте ДК Первомайский учли и этот момент. Фундамент дома культуры уже утеплён, сейчас подрядчик занимается внешним обликом здания – ремонтирует фасад и меняет окна.

Виталий Кириллов, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Идёт утепление фасада. И вместе с теми системами энергосбережения, которые установлены в Доме культуры, прежде всего, конечно, это даст нам экономию по энергоресурсам, по теплу, соответственно по тратам бюджета городского».

Когда Дом культуры преобразится снаружи, а это, кстати, должно произойти до конца этого года, силы подрядчика будут направлены на внутреннюю отделку помещений. В планах - отремонтировать зрительный зал.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Очень серьёзные вопросы по зрительному залу, потому что это не только центр развития талантов, но таланты же требуют ещё публичности, они очень хотят, чтобы их люди видели, поэтому нужно будет сделать достойный зрительный зал».

Ухоженности территории дома культуры должны добавить газоны, которыми займутся в ближайшее время. В этом году здание обнесли забором, да так, что ходить вдоль него со стороны дороги стало неудобно. В будущем будет решаться и этот вопрос, а пока для пешеходов здесь открыли проходы.