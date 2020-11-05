Доллар рухнул на 1,5 рубля, евро просел на 1,2 рубляВ 2021 году северяне смогут реализовать неиспользованную из-за пандемии компенсацию оплаты проезда к месту отдыха
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.11.20 19:30

Мурманский Дом культуры Первомайский преображается

Сейчас продолжается ремонт внешних стен здания с заменой окон. Ход выполнения работ проверили депутаты и глава муниципального образования города.

Дома культуры Мурманской области - центры притяжения творческих людей. Здесь они реализуют свои идеи, находят единомышленников и интересно проводят время. Важно, чтобы каждая деталь помогала талантам раскрываться и реализовываться.

Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Для работников культуры должны создаваться достойные условия жизни, а этот ремонт – это часть такой большой работы».

О каком творчестве может идти речь, когда в помещении банально холодно? При ремонте ДК Первомайский учли и этот момент. Фундамент дома культуры уже утеплён, сейчас подрядчик занимается внешним обликом здания – ремонтирует фасад и меняет окна.

Виталий Кириллов, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Идёт утепление фасада. И вместе с теми системами энергосбережения, которые установлены в Доме культуры, прежде всего, конечно, это даст нам экономию по энергоресурсам, по теплу, соответственно по тратам бюджета городского».

Когда Дом культуры преобразится снаружи, а это, кстати, должно произойти до конца этого года, силы подрядчика будут направлены на внутреннюю отделку помещений. В планах - отремонтировать зрительный зал.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Очень серьёзные вопросы по зрительному залу, потому что это не только центр развития талантов, но таланты же требуют ещё публичности, они очень хотят, чтобы их люди видели, поэтому нужно будет сделать достойный зрительный зал».

Ухоженности территории дома культуры должны добавить газоны, которыми займутся в ближайшее время. В этом году здание обнесли забором, да так, что ходить вдоль него со стороны дороги стало неудобно. В будущем будет решаться и этот вопрос, а пока для пешеходов здесь открыли проходы.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Побочный эффект пандемии – в Мурманской области выпущено пищевой продукции на 58,1 млрд рублей, а прибыль получили – 5,9 млн
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Сергей
03.11.20 08:01
ЧУШЬ ПОЛНАЯ! ВСЕ УЙДЕТ ИЗ РЕГИОНА В МОСКВУ. ЗДЕСЬ ВСЕ РАБОТАЕТ НА СТОЛИЦУ НАШЕЙ РОДИНЫ. КАК НЕ ЕЛИ ТАК И НЕ ПОКУШАЕМ. А ИМ ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!! РАЗГОВОРОВ МНОГО А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ!!!
Комментарий к новости:В Мурманске открыли первое предприятие по переработке живого краба
Д.О. Вернер
02.11.20 22:08
Есть должностные инструкции, а они пиар устраивают!
Комментарий к новости:В Мурманской области подписано соглашение о взаимодействии между УФСИН и региональным уполномоченным по правам ребёнка
Лилия
31.10.20 11:34
Мера безопасности, которая не соблюдается В таком маленьком городе и не могут снизить заболеваемость , просто смешно
Комментарий к новости:199 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено за сутки в Мурманской области
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рост цен на бензин в Мурманской области почти остановился-PRO Валюту (16+)Доллар рухнул на 1,5 рубля, евро просел на 1,2 рубля-PRO Энергетику (18+)Энергетики обнаружили подпольную майнинговую ферму в селе Тулома-PRO ЖКХ (18+)Жители дома № 24 на улице Фадеев Ручей в Мурманске устали жить в сырости-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Путин подписал закон о диспансеризации военных и проверке их на наркотики
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика