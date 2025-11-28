Праздник к нам приходит: в Мурманской области 1 декабря стартует ежегодный конкурс «Окно в Новый год»Мурманская область — в числе лучших читающих регионов в России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.11.25 19:30

Мурманский Дом молодёжи после ремонта скоро распахнёт свои двери

Этой осенью в Мурманске начался долгожданный ремонт в Доме молодёжи. Ход и качество работ сегодня проверил глава города Мурманска Иван Лебедев.

Во время рабочего визита он обсудил дальнейшие перспективы развития молодёжной площадки.

Дом молодёжи ежегодно организует множество квизов, квестов, концертов, игр и других событий, объединяющих творческих ребят для общения и реализации проектов. Впервые его открыли в сентябре 2014 года после капитального ремонта. Весной Центр культурного досуга вошёл в структуру организации «Молодёжь51».

Егор Банишевский, директор Муниципального автономного учреждения молодёжной политики «Молодёжь51»: «Дом молодежи очень востребован как молодёжное пространство. Здесь есть достаточно интересные творческие площадки, например, студия звукозаписи, фотостудия. Молодые люди могут ими бесплатно пользоваться. Соответственно, эти площадки должны быть насыщенны оборудованием, это оборудование было, но его нещадно эксплуатировали, поэтому запрос на обновление оборудования безусловно присутствует».

На текущий момент в помещениях выполняют демонтаж плитки и дверных проёмов. Сделаны подготовительные и штукатурные работы. Закуплены необходимые материалы для покраски стен, обновления навесного потолка и укладки ламината.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Ребята работают хорошо, комитет держит на контроле, концепция разработана. Понимание того, что здесь будет, есть. Уверен, что в конце года встретимся здесь ещё раз, увидим совсем другое пространство, ребятам точно это понравится».

Работы планируют завершить до конца текущего года. А значит, совсем скоро Дом молодёжи вновь распахнет свои двери в новом современном облике.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире23:30«Кавказский пленник». Документальный фильм (16+)01:30«Объединение». Концерт певицы «Нюша». Crocus City Hall '2013 (16+)03:05«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидеры по росту цен вышли свежая белокочанная капуста, яблоки и подсолнечное масло-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 3 копейки, доллар потерял 2 копейки-PRO Энергетику (18+)В Заполярье обсудили перспективы строительства Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)«Коммунальный час» в ЗАТО: регулировка системы отопления в Сафоново-1, уборка снега и домовые чаты-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»