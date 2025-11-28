Мурманский Дом молодёжи после ремонта скоро распахнёт свои двери

Этой осенью в Мурманске начался долгожданный ремонт в Доме молодёжи. Ход и качество работ сегодня проверил глава города Мурманска Иван Лебедев.

Во время рабочего визита он обсудил дальнейшие перспективы развития молодёжной площадки.

Дом молодёжи ежегодно организует множество квизов, квестов, концертов, игр и других событий, объединяющих творческих ребят для общения и реализации проектов. Впервые его открыли в сентябре 2014 года после капитального ремонта. Весной Центр культурного досуга вошёл в структуру организации «Молодёжь51».

Егор Банишевский, директор Муниципального автономного учреждения молодёжной политики «Молодёжь51»: «Дом молодежи очень востребован как молодёжное пространство. Здесь есть достаточно интересные творческие площадки, например, студия звукозаписи, фотостудия. Молодые люди могут ими бесплатно пользоваться. Соответственно, эти площадки должны быть насыщенны оборудованием, это оборудование было, но его нещадно эксплуатировали, поэтому запрос на обновление оборудования безусловно присутствует».

На текущий момент в помещениях выполняют демонтаж плитки и дверных проёмов. Сделаны подготовительные и штукатурные работы. Закуплены необходимые материалы для покраски стен, обновления навесного потолка и укладки ламината.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Ребята работают хорошо, комитет держит на контроле, концепция разработана. Понимание того, что здесь будет, есть. Уверен, что в конце года встретимся здесь ещё раз, увидим совсем другое пространство, ребятам точно это понравится».

Работы планируют завершить до конца текущего года. А значит, совсем скоро Дом молодёжи вновь распахнет свои двери в новом современном облике.