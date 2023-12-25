Мурманский дом молодёжи провёл благотворительную акцию для людей пожилого возраста

Ребята из Дома молодёжи в преддверии Нового года организовали благотворительную акцию «Подарки улыбку» для людей пожилого возраста. Для них подготовили праздничный концерт с выступлением творческих коллективов, чаепитием и, конечно, вручением подарков от Деда Мороза.

Яна Тумакова, организатор акции: «Второй год мы её проводим. Проводим акцию совместно с клубом «Дети военного Мурмана», в котором состоят люди от 78 лет и старше. Это клуб создавался людьми, которые в годы Великой Отечественной войны были в Мурманске детьми. В дальнейшем они отстраивали Мурманск. Идея заключалась в том, чтобы порадовать старшее поколение, обратить на них внимание, наладить взаимосвязь молодого поколения и старшего поколения».

Заранее до этой встречи волонтёры провели среди пенсионеров акцию «Почта Деда Мороза», во время которой они смогли написать свои пожелания и идеи будущих подарков. Одно из главных, к слову, встретиться всем вместе.

Юрий Ликатов, председатель общественной организации Мурманский областной клуб «Дети военного Мурмана»: «Сейчас ведь многие дома сидят. У нас половина состава членов клуба осталась дома. Мне буквально позавчера Марья Михайловна звонила, сказала, что она бы с удовольствием пришла пообщаться, но, говорит, что с клюшечкой ходит, выйти не может уже. Хотя мы им подарки тоже подготовили. Здесь собрались самые активные, бодрые, жизнерадостные».

Волонтёры подготовили для гостей адресные открытки, настенные календари, сувениры и сладкие подарки.