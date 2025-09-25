В столице Заполярья пройдёт региональная туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market»В Мурманске стартует юбилейный Всероссийский литературный форум-фестиваль «Капитан Грэй»
Мурманский Драматический театр Северного флота пополнился двумя актрисами

Девушки уже входят в свои дебютные роли на флотской сцене.

Мария Ветошкина приехала в Мурманск из Сыктывкара. Перед тем, как остановить свой выбор на флотской сцене, у девушки были и другие предложения из разных городов России, но пообщавшись с главным режиссёром, Мария поняла, что её творческий дом в столице Заполярья.

Первый дебют у актрисы состоялся в день открытия 91-го театрального сезона в мистической постановке «Пиковая Дама. Играем Пушкина». Кстати, сама артистка свой переезд так же связывает с потусторонними обстоятельствами.

Мария Ветошкина, актриса Драматического театра Северного флота: «В какой-то момент творческих поисков я попросила помощи у покойного папы, мне сразу пришло предложение именно в Мурманск. Дело в том, что мой папа связан с Мурманском, он проходил здесь службу и очень много ещё каких-то случайных событий, которые и привели меня именно сюда. Мне посчастливилось встретиться с Александром Петровичем, мы несколько раз с ним разговаривали. Я поняла, что тут, скорее всего, мои люди».

Главный режиссёр Драматического театра Северного флота Александр Шарапко: «Я уже рассказывал о том, как проходит прослушивания и отбор новых артистов».

По признанию режиссёра, это достаточно трудоёмкий процесс, ведь набор идёт не только в труппу, но и в театральную семью.

Александр Шарапко, главный режиссёр Драматического театра Северного флота: «Каждый пришедший, помимо профессиональных навыков ещё создает и несёт некую атмосферу, которая есть в нём. Понимаете, это человеческие качества, они тоже для нас очень важны и принципиальны. Потому что у нас в общем-то обстановка в коллективе достаточно семейная».

Английская речь в театре тоже теперь не новшество, а обыденность. И это не потому, что Ирина Крохалева приехала в Мурманск с Туманного Альбиона, а потому что у неё теперь такое амплуа. Девушка уже репетирует роль зарубежной актрисы, которую позвал в своё шоу Нетфликс.

Ирина Крохалева, актриса Драматического театра Северного флота: «Я приехала с Урала и очень хотела работать в театре. Как-то так получилось, что откликнулся театр Северного флота. Мы поговорили с режиссёром, читали что-то, обсуждали. И так получилось, что меня взяли сюда на работу, чему я очень рада».

Кстати, дебют на флотской сцене у Ирины Крохалевой состоится уже в эти выходные. Она сыграет в остросюжетной драме «Чужая кровь».

