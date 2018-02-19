Мурманский филиал ПАО «ОФК Банк» поздравляет с праздником и приглашает клиентов к сотрудничеству

Банк «Объединенный финансовый капитал» в преддверии Дня защитника Отечества подготовил приятные сюрпризы для своих клиентов.

Мурманский филиал ПАО «ОФК Банк» вот уже в течение 25 лет является гарантом надёжности и успеха для своих партнёров. Самые давние из них помнят, что учреждение носило известное название «Баренцбанк». Сегодня финансовая структура, так же как и десятилетия назад, предлагает широкий спектр услуг, среди которых новые современные продукты, например, вклад «Юбилейный». Открыв депозит на выгодных условиях, можно не только сохранить, но и приумножить свой капитал. «ОФК Банк» ценит каждого клиента, поэтому в канун Дня защитника Отечества финансисты поздравляют всех мужчин и приглашают к взаимовыгодному сотрудничеству.

- Уважаемые мурманчане! Позвольте вас поздравить с Днём защитника Отечества, - говорит Иван Студенцов, управляющий филиала ПАО «ОФК Банк» в Мурманске, - пожелать чистого неба над головой, победы на всех фронтах, чтобы все ваши мечты нашли своё воплощение. В эти праздничные дни мы рады вас видеть в своём офисе на ул.Марата, 26. Всем клиентам банка будут предоставлены приятные сюрпризы.

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