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День за днём с «Арктик-ТВ»19.02.18 19:30

Мурманский филиал ПАО «ОФК Банк» поздравляет с праздником и приглашает клиентов к сотрудничеству

Банк «Объединенный финансовый капитал» в преддверии Дня защитника Отечества подготовил приятные сюрпризы для  своих клиентов.

Мурманский филиал ПАО «ОФК Банк» вот уже в течение 25 лет является гарантом надёжности и успеха для своих партнёров. Самые давние из них помнят, что учреждение носило известное название «Баренцбанк». Сегодня финансовая структура, так же как и десятилетия назад, предлагает широкий спектр услуг, среди которых  новые современные продукты, например, вклад  «Юбилейный».  Открыв  депозит на выгодных условиях, можно не только сохранить, но и приумножить свой капитал. «ОФК Банк» ценит каждого клиента, поэтому в канун Дня защитника Отечества финансисты поздравляют всех мужчин и приглашают к взаимовыгодному сотрудничеству.

- Уважаемые мурманчане! Позвольте вас поздравить с Днём защитника Отечества,  - говорит Иван Студенцов, управляющий  филиала ПАО «ОФК Банк» в Мурманске, - пожелать чистого неба над головой, победы на всех фронтах, чтобы все ваши мечты нашли своё воплощение. В эти праздничные дни мы рады вас видеть в своём офисе на ул.Марата, 26. Всем клиентам банка будут предоставлены приятные сюрпризы.

На правах рекламы.

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