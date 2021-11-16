Мурманский фильм о поэте Викторе Тимофееве стал участником крупного международного телефестиваля «Профессия – журналист»

В этом году конкурсный отбор прошли 23 работы в 4 номинациях: телесюжеты, телепрограммы, репортажи и документальное кино. Показ фильмов-участников начнётся 15 ноября, ознакомиться с программой показов можно на сайте фестиваля.

Кинолента мурманчан «О, если б никогда не расставаться…» будет показана в рамках номинации «Документальное кино» 19 ноября на большом экране Центрального дома кинематографистов.

Документальный фильм мурманского режиссёра Ярослава Ломакина, созданный мурманской киностудией «Скальная, 20». Фильм посвящён памяти мурманского поэта Виктора Тимофеева. Лента была снята в декабре 2020 года и включает в себя воспоминания жены поэта.

По словам режиссёра, фильм рассказывает историю знакомства и совместной жизни Виктора Леонтьевича с супругой и показывает, как их жизнь тесно переплеталась с увлечением Виктора поэзией, созданием поэтического объединения, Мурманского книжного издательства, организацией Дней славянской письменности. Кинокартину можно увидеть на Youtube-канале киностудии «Скальная, 20».