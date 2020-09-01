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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.09.20 19:30

Мурманский государственный технический университет ждёт перезапуск

МГТУ хотят вернуть былую славу и сделать из него один из лучших университетов мира. Об этом в день знаний студентам-первокурсникам рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В советское время МГТУ знали практически везде. Учиться в Мурманск ехали студенты из 50 стран мира. Многие на севере и оставались: ходили в море или же работали по другим специальностям. В 90-е прошлого века университет начал потихоньку приходить в упадок. Устаревало не только учебное оборудование, но и образовательные программы. А около года назад высшую мореходку едва окончательно не лишили аккредитации.

Сейчас областная власть планирует перезапустить вуз и адаптировать его под потребности арктической экономики.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы будем преображать, трансформировать высшее образование. Для нас технический университет является флагманом формирования новых арктических компетенций. В ближайшее время появится наблюдательный совет, его возглавит Денис Валентинович Мантуров, министр промышленности РФ, выходец из Мурманской области. И очень важно, что сегодня у университета появились новые партнёры. Партнёры, которые готовы инвестировать, которые готовы делать так, чтобы появлялись новые, квалифицированные крутые специалисты».

Специалистов будут готовить под конкретные проекты «НОВАТЭКа», «НорНикеля», «Норебо» и других крупных промышленных компаний, работающих на Севере. В первую очередь предприятия заинтересованы в автоматизации процессов, а потому большое внимание будет уделено компьютерным технологиям. Также, по словам губернатора Мурманской области, уже сейчас в Заполярье востребованы: строители, инженеры и специалисты по логистике.

Чтобы студенты научились работать с высокотехнологичными устройствами, в МГТУ закупят самое современное оборудование. А комфорт обучения обеспечат реновацией кампуса. В проекте даже предусмотрены концертный зал и собственный медицинский центр для студентов.

Константин Долгов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Мурманской области: «Концепция развития МГТУ действительно получила, губернатор сегодня говорил об этом, получила первое место. Была признана лучшей недавно на соответствующем конкурсе, который проводился под эгидой Московского государственного университета».

Перемены в судьбе МГТУ, сообщил первокурсникам Андрей Чибис, недалёкое будущее. Они заметны уже сейчас. Впервые за пять лет вуз полностью набрал студентов на бюджетные места. Более того, в этом году университет выполнил  необходимую квоту  по иностранным студентам. Такого тоже давно не случалось.

Светлана Деркач, врио ректора МГТУ: «Вы знаете, у нас приехали 22 человека в этот набор. На самые разные специальности. Это и информационные технологии, и биотехнологии, и производство пищевых продуктов, и морские специальности»

Планы на МГТУ у областной власти большие. Вуз будет не просто кузницей арктических специалистов, которые в будущем заменят иностранных экспертов в российских компаниях. Программа максимум - сделать университет лучшим в Европе.

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