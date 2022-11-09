Мурманский индустриальный колледж запустил в работу новую сварочную мастерскую

Мурманский индустриальный колледж уже много лет снабжает промышленную сферу области новыми кадрами. На сегодняшний день спрос на некоторые рабочие специальности небывало высокий, к примеру, тех же сварщиков сейчас очень не хватает. Поэтому заведению понадобились дополнительные площадки для обучения. При поддержке регионального правительства и промышленных компаний на базе колледжа запустили новую сварочную мастерскую.

Григорий Шатило, директор Мурманского индустриального колледжа: «Универсальная сварочная мастерская, которая соответствует и требованиям «WorldSkills» и международным стандартам. Мы её протестируем, потом студенты начнут работать».

По словам директора, заведение готовится открыть ещё 2 мастерских разной направленности. Таким образом, совсем скоро колледж сможет удовлетворить практически любой кадровый заказ: и в сфере судоремонта, и в судостроении, монтажных работ. Поскольку в регионе сейчас требуются представители рабочих профессий, то правительство региона всячески способствует их формированию.

Юрий Фомин, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы готовим сварщиков для наших индустриальных партнёров. Эта профессия сейчас крайне востребованная. Вы знаете, для инвестиционных наших партнёров и для текущих проектов сварщики нам очень нужны. Всего мы по региону в текущем году открыли 12 мастерских в различных колледжах, но тем не менее, если возвращаться к «МИК’у» - это действительно уникальный пример взаимодействия колледжа – нашего учебного заведения с индустриальными партнёрами по востребованным специальностям и по востребованным профессиям».

Выпускники учебного заведения без работы не останутся, отмечают специалисты. На церемонии открытия «класса» гостям колледжа продемонстрировали помещение мастерской, а лучшие студенты-сварщики смогли удивить присутствующих своим профессионализмом.