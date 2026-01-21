Мурманский клуб родителей и детей-инвалидов «Надежда» попал в беду

В выходные дни произошёл прорыв уличной трубы, из-за чего помещение затопило горячей водой. Аварию и её последствия волонтёры обнаружили только придя в клуб в понедельник.

Клуб «Надежда» - единственный в городе, где организуют дневной досуг для людей с инвалидностью. В нём состоят порядка 150 человек, но из-за произошедшей аварии посетители больше не могут там собираться.

Разбираться с причиной прорыва будут соответствующие специалисты. А пока общественники Народного фронта предлагают присоединиться к волонтёрам в работах по восстановлению помещения.