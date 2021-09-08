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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.09.21 19:30

Мурманский консультационно-диагностический центр пополнился новым офтальмологическим аппаратом

Теперь распознать заболевание на раннем этапе и своевременно назначить лечение станет намного проще.

В условиях севера и полярной ночи каждый второй житель Мурманской области страдает от болезней глаз и нуждается в оперативном обследовании. Новый аппарат, принятый на «вооружение» в областной больнице, позволяет в течение 15 минут безболезненно осмотреть пациента и поставить точный диагноз. Некоторые, как многим кажется, безобидные симптомы могут нанести существенный вред здоровью и даже оставить человека инвалидом.

Андрей Сметанин, офтальмолог консультативно-диагностического Центра Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Есть ситуации, когда одни и те же симптомы могут быть проявлением абсолютно фоновых возрастных изменений, так и достаточно грозных вещей. Те же «мошки», про которые я говорил, могут быть просто небольшими помутнениями, плавающими в глазу и не нести ничего, кроме зрительного дискомфорта. Но если появляются уже «молнии», то надо смотреть уже детальнее, потому что это может быть проявлением, например, периферических дистрофий. Тогда нужно смотреть и делать лазер».

Эпидемиологическая ситуация в области заставила пациентов выстроится в огромные очереди, но буквально за несколько месяцев их удалось полностью ликвидировать, благодаря команде профессионалов и новому оборудованию.

Софья Копалева, пациент: «Сейчас очередь идёт очень быстро. Очень быстро, если бы я знала. Я была в Санкт-Петербурге и мне 11 мая позвонили, сказали, что я могу приехать на операцию. Если бы я знала, я бы не стала там оперироваться. Очень быстро продвигается очередь сейчас».

Сейчас кабинет офтальмологии работает в штатном режиме. Врачи оказывают услугу диагностики бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования по направлению лечащего врача поликлиники по месту жительства.

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