Мурманский лыжный марафон не обходится без солёных огурцов

Помимо них на пунктах питания спортсменам раздают наборы продуктов.

В составе спортивного меню в этом году: отварные сосиски, хлеб, фрукты, а также новинка - на финише всех участников марафона накормят гречневой кашей с мясом. Из напитков: негазированная вода, сладкий чай, куриный бульон и компот.

Подборка блюд специально разработана Мурманским центром лечебной физкультуры. На каждом из четырёх пунктов питания, которые расположены на равноудаленном друг от друга расстоянии, можно будет восстановить силы. Но опытные спортсмены попросили у организаторов точек питания предоставить им изотоники и специальные гели для полноценного насыщения организма и поддержания сил.

Напомним, мурманский марафон входит в пятёрку лучших в России, в том числе и по количеству участников. В этом году гонка обещает собрать на одной трассе более 1000 человек.

- Мы стараемся спортсменам не мешать, под лыжи не бросаться, инвентарь не портить, поэтому всё у нас очень грамотно и отработано, - говорит Наталья Зорина, врач Центра спортивной медицины. - У нас на каждом пункте питания обеспечено медицинское сопровождение, если какие-то проблемы возникают с прохождением трассы, то мы спортсменов снимаем с дистанции.