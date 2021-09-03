Жителей и гостей Мурманска приглашают принять участие в посадке зелёных насаждений в рамках акции «Зелёный рекорд»Учреждения культуры Заполярья возобновят концертную деятельность c 3 сентября
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.09.21 19:30

Мурманский медицинский колледж - флагман системы среднего профессионального образования в регионе

В Мурманском медицинском колледже учатся люди, которые действительно стремятся приобрести профессию и состояться в ней, – к такому выводу пришёл губернатор Андрей Чибис по итогам визита в образовательное учреждение.

Глава региона в сопровождении министра образования и науки Мурманской области Ольги Дзюбы и члена Совета Федерации Татьяны Кусайко совершил экскурсию по учебным аудиториям во время занятий, посетил кабинеты фармацевтики, химии, акушерства, медицинского и социального ухода, основ патологии, пообщался со студентами и преподавателями колледжа.

«Ребята классные – мотивированные, живые и достаточно профессиональные. Многие из третьекурсников уже поработали в «красных зонах», на скорой помощи, в патронажных бригадах, в ковидных госпиталях. Это не просто студенты, а люди, которые по-настоящему оказывают медицинскую помощь. Кроме того, здесь очень хорошая атмосфера и среда, позитивные преподаватели. Могу только поблагодарить руководство и сотрудников колледжа, пожелать успехов, и чтобы наши больницы пополнялись новыми медицинскими работниками, искренне желающими помогать людям», – резюмировал свои впечатления Андрей Чибис.

В ходе беседы студенты поделились с губернатором своими проблемами и чаяниями. Ребята жаловались на трудности с транспортным сообщением, нехватку мест в общежитии, высказывали пожелания по благоустройству Мурманска. Отдельной темой разговора стало дальнейшее профессиональное совершенствование – многие из студентов колледжа мечтают получить высшее медицинское образование, однако для этого чаще всего необходимо покинуть область. Андрей Чибис отметил, что для сохранения ценных кадров нужно как развивать уже действующую кафедру лечебного дела в МАГУ, так и подумать о дополнительных льготах для молодых врачей.

Татьяна Кусайко  указала на необходимость поддержки областью подготовки собственных медицинских кадров.

«Подготовка специалистов среднего звена очень важна, а в Мурманском медицинском колледже учатся те молодые люди, которые выбрали эту специальность по призванию, в этом мы сегодня ещё раз убедились. Нам необходимо больше информировать нашу молодёжь о возможности получить высшее медицинское образование в МАГУ, запрос на это велик», – отметила сенатор.

По словам министра образования и науки Мурманской области Ольги Дзюбы, не так давно колледж выиграл конкурс на предоставление субсидии из федерального бюджета, и в рамках мероприятия федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» в 2023 году в учреждении будут созданы три современные мастерские, оснащённые новейшим оборудованием.

Ольга Дзюба назвала Мурманский медицинский колледж признанным флагманом системы среднего профессионального образования в регионе.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Пошли в люди: где хотят работать и сколько хотят получать выпускники-2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Ирина
02.09.21 23:46
и чего это Светлана тогда помогала выбираться такому человеку? Выгодно было? Вот где реально предательство
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
Ирина
02.09.21 16:51
А что, Светлане кто-то хорошо заплатил, чтобы начала топить Алмаза. По поводу рабочего (насколько поняла, именно рабочего, а не дворника. Он выполнял эти функции), слышала другую версию гибели. Украша
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: Мне страшно, но ждите продолжения истории, если меня к тому времени не закопают
Виктор
31.08.21 23:11
Умные остановки нужны. Но почему не учат этих ребят умным поступкам? Например, уступать места старикам, беременным, инвалидам? Ни в школах, ни в колледжах, ни в вузах... Забыли, что прежде надо воспит
Комментарий к новости:В Мурманске появилась «умная» остановка
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире23:30«Мир нанотехнологий». Научно-популярная программа (12+)03:00«Медленное ТВ-Камин».07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Иллюзий по поводу кредитов всё меньше, но берут их чаще, чем год назад-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 24 копейки-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис обсудил с руководством АО «Оборонэнерго» перспективы присоединения к электросетям новых объектов-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Считалочка: прибор сообщит о каждой пойманной рыбине!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика