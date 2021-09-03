Мурманский медицинский колледж - флагман системы среднего профессионального образования в регионе

В Мурманском медицинском колледже учатся люди, которые действительно стремятся приобрести профессию и состояться в ней, – к такому выводу пришёл губернатор Андрей Чибис по итогам визита в образовательное учреждение.

Глава региона в сопровождении министра образования и науки Мурманской области Ольги Дзюбы и члена Совета Федерации Татьяны Кусайко совершил экскурсию по учебным аудиториям во время занятий, посетил кабинеты фармацевтики, химии, акушерства, медицинского и социального ухода, основ патологии, пообщался со студентами и преподавателями колледжа.

«Ребята классные – мотивированные, живые и достаточно профессиональные. Многие из третьекурсников уже поработали в «красных зонах», на скорой помощи, в патронажных бригадах, в ковидных госпиталях. Это не просто студенты, а люди, которые по-настоящему оказывают медицинскую помощь. Кроме того, здесь очень хорошая атмосфера и среда, позитивные преподаватели. Могу только поблагодарить руководство и сотрудников колледжа, пожелать успехов, и чтобы наши больницы пополнялись новыми медицинскими работниками, искренне желающими помогать людям», – резюмировал свои впечатления Андрей Чибис.

В ходе беседы студенты поделились с губернатором своими проблемами и чаяниями. Ребята жаловались на трудности с транспортным сообщением, нехватку мест в общежитии, высказывали пожелания по благоустройству Мурманска. Отдельной темой разговора стало дальнейшее профессиональное совершенствование – многие из студентов колледжа мечтают получить высшее медицинское образование, однако для этого чаще всего необходимо покинуть область. Андрей Чибис отметил, что для сохранения ценных кадров нужно как развивать уже действующую кафедру лечебного дела в МАГУ, так и подумать о дополнительных льготах для молодых врачей.

Татьяна Кусайко указала на необходимость поддержки областью подготовки собственных медицинских кадров.

«Подготовка специалистов среднего звена очень важна, а в Мурманском медицинском колледже учатся те молодые люди, которые выбрали эту специальность по призванию, в этом мы сегодня ещё раз убедились. Нам необходимо больше информировать нашу молодёжь о возможности получить высшее медицинское образование в МАГУ, запрос на это велик», – отметила сенатор.

По словам министра образования и науки Мурманской области Ольги Дзюбы, не так давно колледж выиграл конкурс на предоставление субсидии из федерального бюджета, и в рамках мероприятия федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» в 2023 году в учреждении будут созданы три современные мастерские, оснащённые новейшим оборудованием.

Ольга Дзюба назвала Мурманский медицинский колледж признанным флагманом системы среднего профессионального образования в регионе.