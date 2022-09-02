Мурманский медицинский колледж 1 сентября принял более четырёхсот первокурсников, которые поступили на четыре специальности

Учебный год начался не только для школьников, студентов и педагогов, но и для медиков. Они продолжают курировать будущих врачей и медсестер, пока ещё изучающих лечебное дело. Мурманский медицинский колледж первого сентября принял более четырехсот первокурсников, которые поступили на четыре специальности. Руководители учреждений здравоохранения планируют взять шефство как над ними, так и над школьниками, которые уже заинтересовались медициной.

На занятия в Мурманский медколледж вышли более тысячи студентов. Для кого-то средняя медицинская специальность – лишь первая ступень, многие мечтают в будущем стать врачами.

Вячеслав Покачалов, студент 1 курса ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж»: «Брал в наших школьных библиотеках энциклопедии, изучал по ним органы человека, сосуды. Меня заинтересовала профессия, так как мой отец работает врачом.

В этом году в колледже четыре сотни первокурсников, которые приехали за Полярный круг со всей России.

Андрей Савенков, директор ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж»: «Ребята едут со всей России. Это и юг, это и Дальний Восток, это Казань, Уфа. В этом году есть один первокурсник и один переводной из Луганской Народной Республики, есть из ближнего зарубежья: Узбекистан, Таджикистан, Армения».

Они будут учиться по специальностям «лечебное дело», «сестринское дело», также среди них будущие акушеры и фармацевты. Все четыре направления сегодня крайне востребованы.

Дмитрий Коваленко, директор ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»: «Мы сотрудничаем с медицинским колледжем достаточно широко, поскольку часть выпускников медицинского колледжа с удовольствием приходят к нам на работу. Мы очень рады уровню подготовки данных выпускников и с удовольствием предоставляем им рабочие места».

Заинтересованы медики и в совсем юных будущих кадрах. Например, в школе Молочного врачи и педагоги медколледжа уже запланировали мероприятия для учеников. Тем более, что по программе «Арктик скулс» здесь отремонтирован кабинет для углубленного изучения химии и биологии. Таковы были пожелания школьников и их родителей.

Анастасия Еникеева, МБОУ «Молоченская средняя образовательная школа»: «В школе ведётся подготовка на уровне предпрофиля. Это подготовка студентов для средне-специальных образовательных организаций, у нас дети ежегодно поступают в медицинские колледжи Апатитов, Мурманска».

Нехватка среднего медперсонала – проблема по-прежнему актуальная. О ней сегодня говорят на уровне областных больниц и поликлиник. Ещё сложнее решать кадровый вопрос сельским амбулаториям. Поэтому медики Молочного всегда готовы познакомить со своей работой старшеклассников, которым пора определиться с выбором профессии.

Ирина Нагорнова, заведующая амбулаторией п. Молочный, участковый врач-педиатр: «Для них было бы интересно прийти на экскурсию. Мы бы их привели, рассказали. В нашей амбулатории есть и узкие специалисты, они даже могут рассказать о специфике их работы».

В школе Молочного может появится профильный медицинский класс. Об этом сейчас ведут переговоры. Но это планы на следующий учебный сезон. В этом же году школьников ожидают медицинские занятия и мастер-классы, в том числе по оказанию первой медицинской помощи. Такие образовательные программы рассчитаны на школьников среднего и старшего звена.