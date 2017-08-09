Мурманский медицинский колледж новый учебный год встретит с новым настроением

Совсем недавно здесь завершился ремонт аудиторий, поэтому студенты 1 сентября придут в светлые, просторные кабинеты, оборудованные по современным стандартам.

Фельдшеры, медицинские работники среднего звена, косметологи и даже стоматологи-гигиенисты - выбор специальностей большой, потому и в абитуриентах недостатка нет. Длинный список поступивших уже висит в холле Мурманского медицинского колледжа. В этом году их более семисот. И это при том, что в заведении повысился проходной балл и увеличился конкурс.

- Можно отметить, что здесь проводится подготовка фельдшеров. Работе фельдшеров сейчас в новой концепции организации медицинской помощи придаётся особое значение, они выводятся на новый уровень, - отметила Инна Погребняк, заместитель губернатора Мурманской области, - на более высокий. Поэтому, это, безусловно, очень важно.

В июле в здании колледжа начался ремонт. Закончили его в рекордные сроки. Часть аудиторий переоборудовали. Перемены окажутся сюрпризом не только для студентов, но и для преподавателей. Аудитории стали светлее, появилось новое оборудование. Например, закупили современные фантомы. Так называются манекены для практических занятий. Они стали ещё реалистичнее и имитируют пациентов с различными травмами. Есть фантомы младенцев и реальное оборудование, которым оснащены областные роддомы и больницы. Например, инкубаторы для детей, родившихся раньше срока.

- Работаем мы в тесном взаимодействии с региональным Министерством здравоохранения, все контрольные цифры согласовываются с ними, - отмечает Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области. - Я думаю, что это позволит нам не только количественно, но и качественно подготовить специалистов, потому что работаем вместе с учреждениями здравоохранения.

Надежда на этот колледж у Министерства здравоохранения большая. В регионе не хватает медработников среднего звена, фельдшеров скорой помощи и стоматологов-гигиенистов, которые в перспективе должны разгрузить зубных врачей. Медколледж, по планам, этот недостаток поможет ликвидировать. Не менее злободневным является и вопрос качества подготовки.

- Мы среднему персоналу всё больше даём персональной ответственности. И они уже чувствуют себя самостоятельными медицинскими работниками, которые могут принимать самостоятельные решения, - отметил Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. - Они у нас уже и в поликлиниках сами ведут приём тех пациентов, которые не сложные, сами выписывают рецепты. Уже работают самостоятельно. Также мы нуждаемся в работниках в детских садах и школах, где тоже у нас нехватка, много пенсионеров работает, которые нуждаются в замене.

К сожалению, не все выпускники колледжа в итоге остаются в бюджетных медицинских учреждениях. Часть из них, получив практику в областной или городской больницах, затем уходит в частные клиники. Чтобы избежать утечки подготовленных кадров, правительство Мурманской области совместно с министерствами образования и здравоохранения планируют разработать программу по заключению целевых договоров со студентами-медиками.