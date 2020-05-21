День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.05.20 19:30
Мурманский медицинский колледж вошел в число лучших в России по подготовке специалистов по стандартам Ворлдскиллс
Колледж стал одним из победителей квалификационного отбора на право проводить в 2020 году повышение квалификации преподавателей по компетенции «Медицинский и социальный уход». Обучение 30 специалистов из более чем десяти субъектов России уже началось и проводится в дистанционном формате.
По итогам повышения квалификации слушатели сдадут демонстрационный экзамен, а на основе результатов испытания лучшие из них будут сертифицированы в качестве экспертов-мастеров Ворлдскиллс.
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Последние комментарии
Андрей Тумашов
21.05.20 07:27
Опять полумеры? Требую полного прекращения спаивания доверчивых людей и введения сухого закона на местах. Начните с себя и своей семьи.
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Игорь
19.05.20 10:21
г.Кола ул. Кривошеева дом 2 . Установлен и поверен прибор теплового учёта , а информации по перерасчёту никакой нет ?
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Иван
16.05.20 14:48
Этим планам уже лет 20! А главное кому сейчас в Мурманске нужно жилье? Отток населения составляет 5-6 тыс. чел. в год! На рынке полно продается жилья, но город не хочет покупать его по рыночной цене,
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