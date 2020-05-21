Мурманский медицинский колледж вошел в число лучших в России по подготовке специалистов по стандартам Ворлдскиллс

Колледж стал одним из победителей квалификационного отбора на право проводить в 2020 году повышение квалификации преподавателей по компетенции «Медицинский и социальный уход». Обучение 30 специалистов из более чем десяти субъектов России уже началось и проводится в дистанционном формате.

По итогам повышения квалификации слушатели сдадут демонстрационный экзамен, а на основе результатов испытания лучшие из них будут сертифицированы в качестве экспертов-мастеров Ворлдскиллс.