Мурманский международный лицей задаёт высокие стандарты образования

Победы в научных конкурсах и олимпиадах, театральные представления на немецком языке и год за годом одни из лучших результатов во время государственной итоговой аттестации. Мурманский международный лицей продолжает задавать высокие стандарты образования. Заслуги педагогов отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев.

Мурманский международный лицей - образовательное учреждение с богатой историей. В этом году ему исполняется 30 лет. И все эти годы лицей продолжает выпускать воспитанников, которые затем добиваются высоких успехов в науке и жизни. В прошлом году, например, 4 выпускника получили 100 баллов по результатам государственной итоговой аттестации. Трое - по химии и один по русскому языку.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Буквально вчера пришла очень радостная новость для нас. Двое наших выпускников международного лицея Никита Мещеряков и Кирилл Осадчий, закончили 9-й классов в международном лицее, прошли жесточайший отбор всероссийский и были зачислены в Саранский физико-математический лицей. Участвовали в олимпиаде, 21 страна, международная олимпиада, более 1000 участников. Один завоевывает золотую медаль в математике, другой – «бронзу» в физике».

И заслуга в этом не только детей, которые серьёзно относятся к учёбе, но и педагогов, которые дали им хороший старт. К тому же, обучаясь в лицее, ребята имеют возможность участвовать в различных образовательных проектах, которые учреждение проводит совместно с другими учебными организациями.

Светлана Камкина, директор Мурманского международного лицея: «Мы являемся региональной площадкой Фонда Менделеева, который находится в Москве. Проводим региональный этап всероссийской конференции имени Менделеева. И вот сейчас команда Мурманской области готова к тому, чтобы очно или дистанционно принять участие в российском этапе. Также фестиваль Леонардо скоро соберёт своих участников. Это будут тоже ребята мурманской области».

Заслуги педагогов глава Мурманска решил отметить наградами. Двое получили почётные знаки за заслуги перед Мурманском в образовании и науке - вторую по значимости награду после признания почётным гражданином города. Остальные получили почётные грамоты и благодарственные письма.