Мурманский многопрофильный центр имени Пирогова - гордость Мурманска

Почти 9000 пациентов и 20 новых врачей. Руководитель Мурманского многопрофильного центра имени Пирогова Федерального медико-биологического агентства России рассказал об итогах 2019 года. Для медицинского учреждения уходящий год оказался успешным.

Удаление грыжи, пластическая хирургия, травмотология, урология и ряд других отделений - врачи Мурманского многопрофильного центра имени Пирогова в этом году снова улучшают результаты прошлых лет. В стационаре центра - 200 коек, а количество пациентов Пироговки в этом году - 8900 человек. И это при том, что сюда страждущих не привозят на скорой и не направляют из областных поликлиник. Все пациенты добираются самостоятельно, что, по мнению руководства, говорит о доверии жителей области к специалистам центра.

Олег Минин, директор ФГБУЗ ММЦ им. Н.И. Пирогова ФМБА России: «Мы рассказываем о том, что стало лучше, о том, что нам удалось сделать, что нам удалось сделать лучше. Что стало у нас хуже, тоже не стесняемся говорить, при этом мы отчитываемся публично. Я считаю, что это обязательная часть любой работы медицинского учреждения, потому что, прежде всего, мы работаем для своих пациентов. И пациенты должны знать, куда мы идём и также должны узнавать и наши проблемы».

Врачи в Пироговке стараются использовать малоинвазивные методики, после которых люди восстанавливаются быстрее, поэтому средняя длительность лечения в учреждении всего неделя. При этом послеоперационных осложнений немного, что говорит об эффективности больницы. Персонал регулярно перенимает опыт лучших зарубежных практик. Так, например, в этом году хирурги многопрофильного центра посетили клиники Германии, чтобы научиться оперировать грыжи с наименьшим стрессом для организма.

Надежда Максимова, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья: «Здесь внедряются самые передовые технологии., они связаны и с хирургией, и с челюстно-лицевой хирургией, они связаны и с ЭКО. У нас работают очень добродушные люди, которых, на удивление, не испортила их жестокость жизни. Очень отзывчивые, очень трепетно относящиеся к каждому пациенту».

В этом году дружный коллектив Пироговки пополнился 20-ю новыми сотрудниками. Несмотря на нехватку персонала, в эту медицинскую организацию действительно выстраиваются очереди из желающих трудоустроиться. Здесь действует конкурс при приёме на работу. И это при том, что программа «Арктический доктор» на центр не распространяется. Руководство медучреждения своими силами предоставляет приезжающим из других регионов врачам временное жильё. А главное, гарантирует стабильную работу и зарплату.

Особая гордость - результаты работы центра вспомогательных репродуктивных технологий и материнства. Он работает уже 4 года и за это время эффективность проводимых процедур повысилась до 42%. За минувший год при помощи специалистов центра родились 18 детей. Это результат крупных профильных учреждений Петербурга и Москвы.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Очень повезло Мурманску, что такой высокотехнологичный, многопрофильный, инновационный центр с таким высокопрофессиональным персоналом работает здесь, он работает успешно. Олег Геннадьевич предоставил результаты работы за 2019 год, обратите внимание на виды высокотехнологических операций, их количество. Это действительно гордость города Мурманска. И мы сделаем всё, чтобы работа персонала была обеспечена со стороны города-героя всяческой поддержкой».

Помимо стационара и поликлиники врачи многопрофильного центра оказывают первичную и специализированную медпомощь экипажам атомных ледоколов, которые трудятся на Северном морском пути. Кроме того, в этом году сфера деятельности Пироговки распространилась и на закрытый гарнизон в Оленегорске-2.