Мурманский морской рыбный порт подвёл итоги минувшего года

Несмотря на различные факторы, портовики нарастили грузооборот и перевалку рыбной продукции.

В прошлом году общий грузооборот предприятия вырос практически на четверть. Этому поспособствовала и мойвенная путина, и работа по перевалке рыбных кормов, и освоение новых видов деятельности.

В 2022 году ММРП стал участником национального проекта «Производительность труда», что позволило провести масштабный аудит, выявить проблемные места и точки для дальнейшего роста, отмечает руководство стивидорной организации.