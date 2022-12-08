Мурманский морской рыбный порт продолжает наращивать объёмы грузооборота

Новый рекорд был установлен в ноябре.

По сравнению с ноябрем прошлого года отмечен рост на 85% по показателю общего грузооборота. По рыбопродукции тоже увеличены значения – 18 тысяч тонн в ноябре 2021 года и почти 25 тысяч тонн - в этом году. Успех стал возможен благодаря ряду обновлений. Например, участие в национальном проекте «Производительность труда». А ещё очень удачной была мойвенная путина в этом году.

Алексей Баринов, начальник службы по связям с общественностью Мурманского морского рыбного порта: «Мы открываем новые направления по перевалке не только рыбопродукции, но и по перевалке, в том числе кормов для рыбы наших производств, в том числе и Республики Беларусь».