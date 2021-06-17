Мурманский морской рыбный порт сегодня находится в плачевном состоянии. Необходимо приводить инфраструктуру в порядок – Илья Шестаков

В Мурманскую область прибыл руководитель Федерального агентства по рыболовству. Вместе с губернатором Мурманской области он посетил рыбный порт и пообщался с местными рыбопромышленниками.

По словам Ильи Шестакова, Мурманский морской рыбный порт сегодня находится в плачевном состоянии. Необходимо приводить инфраструктуру в порядок. Например, построить новые холодильники. А для этого нужно найти инвесторов.

Возможности преображения Мурманского морского рыбного порта обсудили сегодня на рыбохозяйственном совете.

Илья Шестаков, руководитель Федерального агентства по рыболовству: «У нас в планах в ближайшее время начать инвестиционные проекты, чтобы, во-первых, построить новые современные холодильники, контейнерную площадку. Для нас это важно с точки зрения развития поставок Северным морским путём. Поэтому, я думаю, в ближайшее время, до конца года, мы уже сможем совместно с областью более подробно представить план развития рыбного порта города Мурманска».

Между тем рыбопромышленная отрасль в регионе продолжает развиваться. Появляются новые рыбоперерабатывающие заводы, а на западном берегу залива построят терминал «Ударник». Решили и одну из главных проблем прибрежников. Государственная Дума в третьем чтении приняла поправки, разрешающие обрабатывать рыбу в море. Важную роль в развитии рыбопромышленной отрасли играют действия правительства Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Плотная работа с федеральным агентством, а мы работаем в режиме онлайн, позволяет не только решать проблемы, но и развивать рыбопромышленный комплекс. Он является одним из ключевых для развития нашей экономики. Отдельная тема, которая только благодаря поддержке нашла решение, с августа начнётся любительский лов краба. Здесь тоже правильный «пилот», который будет, надеюсь, очень популярный, востребованный. По крайней мере, запросов много».

Во время проведения рыбохозяйственного совета поговорили и на тему коронавируса. Выявление заражённых в экипаже в море, в ограниченном пространстве - всегда чревато. В том числе и для судовладельца. Промысел приходится останавливать, а моряков держать в карантине на судне. Простой сказывается на прибыли предприятий и на налоговых отчислениях.

Илья Шестаков, руководитель Федерального агентства по рыболовству: «Выявление заражённых непосредственно на борту судов рыбопромысловых продолжается. И, конечно же, эти меры, меры контроля, необходимо ужесточать. Мы надеемся здесь на больший контроль со стороны Роспотребнадзора. Для того чтобы обсервацию проходили члены экипажа, контролируемую, а не заявительную».

Также, как считает Илья Шестаков, масштабная вакцинация моряков сможет решить проблему экспорта российской рыбы в Китай. С прошлого года Китай ввоз российской продукции ограничил из-за обнаруженных следов коронавируса на упаковке.