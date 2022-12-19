Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева отметил юбилей – 90 лет!

Поздравила со знаковым событием старейшее в рыбной отрасли учебное заведение и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Средняя мореходка остаётся одним из ведущих учебных заведений нашего города. Несмотря на современные тенденции в образовании, специальности колледжа актуальны по сей день. Качество образования, преподавательский состав и, конечно, морская тематика – это то, за что ценят учреждение.

Игорь Артеменко, начальник Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева: «Колледж гордиться своими выпускниками, своими преподавателями, работниками, которые на протяжении многих поколений отдавали душу и сердце, конечно, работе колледжа».

Ежегодно сотни мурманчан стремятся получить здесь среднее профессиональное образование, поэтому в планах у руководства как можно скорее модернизировать учебно-материальную базу. Хорошим толчком в развитии станет подарок на юбилей от губернатора Мурманской области.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Мне очень приятно озвучить решение, которое было принято губернатором Мурманской области – Андреем Владимировичем Чибисом, о выделении колледжу средств на обновление компьютерных классов. На полное обновление компьютерных классов колледжа».

Обновление намечено на первый квартал 2023 года. Замена техники обойдётся примерно в 10 млн рублей. Такой подарок, безусловно, порадует всех обучающихся. Но ребята признаются, что колледж они любят больше всего за опытных педагогов:

- Я рад каждому обновлению.

- Очень хорошие преподаватели, которые интересно преподают.

- Коллектив, ребята тоже замечательные. Всё хорошо.

- Всё нравится, учителя здесь хорошие, покладистые, нам очень хорошо помогают, когда нужно. Здесь очень уютно и хорошо, нам нравится.

Преподавателей, специалистов и отличившихся студентов наградили благодарственными письмами и грамотами. Начальнику колледжа торжественно вручили памятный адрес.

Правительство Мурманской области совместно с представителями рыбопромышленных предприятий и Союзом рыбопромышленников Севера намерены и дальше поддерживать учреждение. Совсем скоро будет представлена программа модернизации материально технической базы колледжа.