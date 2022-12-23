Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА

Мурманский морской торговый порт неразрывно связан с историей Мурманска. Это предприятие, благодаря которому на побережье незамерзающего Кольского залива и был заложен нынешний областной центр. Сегодня АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнёрами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим».

Мурманский морской торговый порт обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. Кроме того, компания является одним из крупнейших работодателей Мурманска. И, как социально ответственное предприятие, активно участвует в жизни города: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

В 2022 году Мурманский морской торговый порт отметил свой 107-й день рождения.

Градообразующие предприятие, с которым связали свою жизнь тысячи людей, благодаря которому росла и развивалась столица Заполярья.

Узнать историю, интересные факты и уникальную информацию о компании теперь можно в электронной библиотеке «Кольский Север» Мурманской областной научной библиотеки.

Светлана Рудакова, начальник отдела по социальным вопросам АО «Мурманский морской торговый порт»: «Выражаю от всего коллектива Мурманского морского-торгового порта благодарность работникам Мурманской областной научной библиотеки за проделанную работу в рамках создания цифровой коллекции, посвящённой Мурманскому морскому торговому порту. В электронной библиотеке «Кольский Север» при знакомстве с ресурсом видно, с каким вниманием, любовью и точностью он был сделан».

В коллекции представлены отчёты о деятельности порта в 20-х годах прошлого века, тематические плакаты времен СССР, доклады и сборники книг, одна из которых выпущена в 1898 году - ещё до основания предприятия.

Юлия Сосипатрова, заместитель директора по основной деятельности Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки: «Это материалы доклада Николая Александровича Шаврова, это исследователь, это общественный деятель, журналист. Он активно всю свою профессиональную деятельность занимался, в том числе развитием портов на Кавказе. Он фактически этому всю свою жизнь посвятил. И уже в более зрелые годы он посетил мурманский берег. Он был одним из тех, один из первых, кто подал идею о необходимости строительства и разработки порта на берегу Мурмана».

Галина Сидоренко, ветеран Мурманского морского торгового порта: «Я начала трудовую деятельность в порту с тальмана, незначительное время работала тальманом. Очень интересная работа была для меня, я была молодая тогда. Порт казался сказкой, грузов было очень много. Интересно было работать очень. А потом я в столе учёта стала работать. Там я проработала до выхода не пенсию».

БУДУЩЕЕ ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ В ЛИЦЕЕ И УНИВЕРСИТЕТЕ

Нельзя не отметить и социальную ориентированность предприятия. Порт оказывает шефскую помощь образовательным учреждениям. При содействии руководства предприятия в Мурманском арктическом государственном университете открылся кабинет логистики. Это событие призвано привлечь больше молодых кадров на предприятие.

Ирина Шадрина, ректор Мурманского арктического государственного университета: «Мы заключили с портом договор о целевом обучении студентов, практически выстроили всю цепочку – восьмая гимназия, колледж, университет и дальнейшие целевые договора, которые у нас получают студенты. В договоре оговаривается то, что студент выходит на практику в торговый порт, а потом трудоустраиваются. Обязанность порта заключается в том, чтобы студентов, которых мы подготовили в данной образовательной цепочке, принять на работу».

Учебные планы разработаны с учётом потребностей градообразующего предприятия. Логистическое направление востребовано среди абитуриентов - 4 человека на место. В планах МАГУ - увеличение бюджетных мест и расширение целевого набора.

Алексей Рыкованов, исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Мы кадрами занимаемся не только на этапе получения высшего, но и на этапе образования в школе. Например, замечательная гимназия №8, которую мы 2016 года сопровождаем, это наша особая гордость. В этом году состоялся первый выпуск транспортно-логистического класса гимназии №8, ребята прошли стажировку на Мурманском морском торговом порту».

Студент 2 курса МАГУ Михаил Карпов тоже выпускник транспортно–логистического класса мурманской гимназии №8. Экскурсии в порт – практика на специальных тренажерах в учебном цехе – всё это произвело на него большое впечатление в школьные годы. Теперь Михаил уверен, что хочет связать всю свою жизнь с Мурманским морским торговым портом.

Михаил Карпов, студент 2 курса по направлению «Менеджмент. Логистика и управление предприятием» МАГУ: «Как только приходит железнодорожный состав в порт, то начинается слаженная работа специалистов железной дороги и, в большей степени, составителей торгового порта, так как они должны правильно подогнать состав. Он должен подъехать, правильно должны быть совершены маневры, чтобы создать специальные разрывы, где специальная техника осуществляет разгрузку и погрузку составов либо кораблей».

Дизайн-проект кабинета выполнен ассистентом кафедры искусств и дизайна Даниилой Семеновой под руководством директора Института креативных индустрий и предпринимательства МАГУ Татьяны Белевских во взаимодействии с администрацией порта. Центральным элементом в разработке дизайн-концепции аудитории стала карта Валериана Ляхницкого, основателя Мурманского морского торгового порта.

Именно карта является центральным акцентом всего интерьера, выполненного в белом цвете с яркими цветовыми акцентами синего и зелёного.

Михаил Карпов, студент 2 курса по направлению «Менеджмент. Логистика и управление предприятием» МАГУ: «Ляхницкий принял решение, что самое удобное место для создания порта находится именно здесь, где он находится на данный момент. Он расписывал все делал, видны подходы, где он рисовал железную дорогу, куда она должна была подходить и где должны были находиться корабли».

Кабинет полностью адаптирован к современным потребностям образовательного процесса, учащихся, преподавателей и учебной программы. Аудитория оформлена в едином цвете и дополняется цветной мебелью и, как отмечают студенты, с удобными стульями. Помимо обновлений аудиторий Мурманский морской торговый порт намерен реализовывать проекты по обучению.

ГЕРОИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ И ДОЛГ ПЕРЕД ГЕРОЯМИ

80 лет назад, 11 января 1942 года, в Мурманск пришёл первый полярный конвой PQ-7 с грузами по программе ленд-лиза. Обычно, после прибытия конвоя, счёт шёл на часы: боеприпасы и технику с судов было необходимо как можно скорее переправить на поезда, отправляющиеся в зоны боевых действий. Разгрузку портовики вели буквально вручную.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Это были элементарные лебёдки. С помощью ручных лебёдок, которые были как на судах, так и на берегу. На судах были ещё паровые лебёдки, а на пирсе были ручные лебёдки, поэтому почти вручную разгружали эти транспорта. Ну, представьте себе, груз, например, ящик 500 килограмм или танк, который весил больше десятка тонн, как их разгружали? А портовики выполняли эту непосильную работу».

За годы войны порт ни разу не останавливал свою работу, а его сотрудники многократно проявляли трудовую доблесть.

Во время Великой Отечественной войны погибли 103 портовика, более 300 человек были ранены. Благодаря усилиям рабочих порта через нашу гавань перевезли около 25% от общего объёма поставок ленд-лиза – 33 союзных конвоя доставили 22 миллиона тонн народно-хозяйственных грузов.

Алексей Рыкованов, директор АО «ММТП»: «За период Великой Отечественной войны мы приняли суда более 33 союзных конвоев, было обработано более 2 миллионов тонн военных и народно-хозяйственных грузов».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это, действительно, героический подвиг, поэтому нам всем – жителям нашей страны, жителям нашей области, жителям города-героя Мурманска важно помнить об этом подвиге, помнить о тех людях, которые не жалея ни себя, ни обращая внимания на погоду, на бомбёжку, погибая, заболевая, но обеспечили эту необходимую помощь и внесли весомый вклад в победу и суверенитет, и независимость нашей страны».

Монумент портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, - особое место на карте исторических достопримечательностей города-героя Мурманска. Он стал первым памятником героям тыла, открытым в Мурманск в 1945 году. Спустя 22 года он был обновлён, а в честь подвига портовиков на площади у Морского вокзала воздвигли одиннадцатиметровую стелу. В 2021 году памятник признан объектом культуры регионального значения. В 2022 году исполнилось 55 лет с момента установки монумента.

Светлана Рудакова, начальник отдела по социальным вопросам АО «Мурманский морской торговый порт»: «Этот памятник для нас является особым. Мы постоянно поддерживаем его в надлежащем состоянии. Здесь мы проводим памятные акции, связанные с историей нашего предприятия, с обороной Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

9 мая в сквере у Морского вокзала жителей Мурманска собирает «Случайный вальс». Возле памятника «Паруса мечты», который символизирует надежду и веру в светлое будущее, кружатся пары под знаменитую песню композитора Марка Фрадкина на стихи Евгения Долматовского «Случайный вальс», которая была написана в 1943 году.

Алексей Рыкованов, исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Сегодня мы находимся с вами на мероприятии, которое порт организовывает второй год подряд. Это акция «Случайный вальс». Это вальс в ознаменование великой Победы и наступления самого настоящего счастья у людей после объявления о завершении войны. Это памятный день, мы должны почтить памяти тех, кто боролся за мирное небо над головой: за дедушек, прадедов. У меня воевали дедушка и прадед. Прадед прошёл три войны. Я считаю, что день Победы – это самый главный праздник страны. И по значимости для всех нас, для нашего подрастающего поколения, наверное, самый главный. Поэтому мы сейчас здесь. Нам хочется прочувствовать его в полной мере, мне хочется прожить его вместе с нашими жителями Мурманска. Наверное, поэтому мы здесь. С Днём Победы поздравляю. Жителям Земли желаю сохранить наш хрупкий мир и не допустить войны».

Мемориальный комплекс на высоте 258.3 вблизи Долины Славы был построен Мурманским морским торговым портом более 30 лет назад. С тех пор портовики и их дети из Трудового отряда «СУЭК» ухаживают за монументом.

На рубеже 1941-1942 годов эта высота несколько раз переходила из рук в руки, однако гитлеровцы закрепились на ней вплоть до 1944 года. Защитники Заполярья потеряли здесь более тысячи человек убитыми и чуть больше 2 тысяч ранеными.

Олег Янковец, командир поискового отряда «Подводник»: «Самое пекло было здесь, потому что немцы сидели здесь до конца. Наши пытались взять их высоту, но как-то всё не получалось. Много здесь погибло наших солдат, каждый год находим здесь останки воинов, думаю, что будем находить ещё».

Владимир Янковец, член поискового отряда «Подводник»: «Находили останки лётчиков, из болота самолёты поднимали вместе с погибшими».

Поисковый отряд «Подводник» - один из старейших в нашей области. Он был создан в Мурманском морском торговом порту в 1980 году. За минувшие десятилетия на его счету сотни находок на местах боев, которые затем были переданы в музеи и школьные боевые комнаты. Есть даже экспонаты, которые представлены в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Алексей Рыкованов, исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Мы, как градообразующее предприятие, поддерживаем спорт в регионе. Одним из направлений Мурманского морского торгового порта является парусный спорт. В текущем году я рад приветствовать на территории яхт-клуба предприятия Чемпионат и Первенство Мурманской области по парусному спорту 2022 года. Спасибо большое правительству Мурманской области, Федерации парусного спорта Мурманской области. Как всегда здесь, в Кольском Заполярье, прекрасная погода и я уверен, что эти три спортивных дня будут насыщенными».

«Семь футов под килем» - одно из пожеланий в Чемпионате и Первенстве Мурманской области по парусному спорту «Кубок Луча 2022», которые состоялись в этом на базе яхт-клуба Мурманского морского торгового порта.

В чемпионате приняли участие спортсмены из четырёх регионов: Мурманской, Архангельской, Ленинградской областей и Республики Карелия. На старт вышло 22 участника. Самому юному из них 12 лет, самому старшему - 59.

Алина Камбулина, судья соревнований: «Сегодня у нас гоняют как мужчины, так и женщины. Дети также в первенстве принимают, участвуют и юноши, и девушки. Планируется за все дни соревнований провести десять гонок - максимальное количество, а итоги подведём по сумме всех гонок».

Денис Плотников, участник соревнований: «В этот спорт я пришёл порядка 14 лет назад. Мой дом был так удачно расположен, что окна выходили прямой на акваторию озера Имандра. Я каждый день мог лицезреть как люди занимаются на яхтах. Мне это очень понравилось, поэтому я пытался неоднократно записаться в клуб. Первый раз не смог, потому что не умел плавать. Два года подождал, научился, а потом смело пошёл, записался и с тех пор я занимаюсь. Это теперь не то, чтобы хобби, это часть моей жизни».

Мурманский морской торговый порт остаётся и ключевым партнёром хоккейного клуба «Мурман».

Алексей Рыкованов, исполнительный директор АО «ММТП»: «Совместно с клубом мы хорошо подготовились к сезон: и по качественному составу команд, и по инфраструктуре нашей домашней площадки. В этом году постарались позаниматься освещением этой площадки. На сегодня, в принципе, все работы завершены, всё готово, паспорт готовности получен».

Среди портовиков немало фанатов и ветеранов хоккея, которые сами не раз выходили на лёд.

Александр Масько, президент хоккейного клуба «Мурман»: «Сезон начался непросто, не с непростых игр, я бы так сказал. Плохо, если честно, мы выступили в Нижнем Новгороде. Это была первая игра, наверное, не собрались, не было подготовки на большом льду. Не повезло, если честно, в Ульяновске просто не повезло. «Воднику» уступили, но в Кирове сыграли достойно и, наверное, считаю, что это и есть переломный шаг для команды».

Сергей Коробков, вице-президент ХК «Мурман»: «Будем надеяться, что всё будет нормально, тем более угловой забили. В предыдущей игре тоже очень много было угловых. По сравнению с прошлым годом, судя по самой игре, прогресс чувствуется».

Какими бы не были результаты матчей, хоккей дарит северянам чувство единения и гордости. На трибунах даже в будни с каждым годом болельщиков становится всё больше.

Преданные болельщики помнят, как победоносно хоккейный клуб выступал в Высшей лиге. Тогда «Мурман» громил соперника за соперником, становился чемпионом. Чтобы так же выступать в Высшем дивизионе, объективно нужно время.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «На протяжении профессиональной карьеры всякое было у нас: и взлёты, и победы, и стабильные победы в Высшей лиге, что позволило нам принять совместное решение с попечительским советом о переходе в Суперлигу. Здесь более ответственные, более сильные соперники, но это как раз рост для наших спортсменов, чтобы в будущем занимать более высокие места».

ПАРТНЁРЫ И РЕКОРДЫ

В этом году предприятие отметило важную и памятную дату - 10 лет с того момента, как в Мурманский морской торговый порт пришла Сибирская угольная энергетическая компания, а чуть позже и Национальная транспортная компания. Порт качественно преобразился, стал сильнее, современней и эффективнее. Благодаря этому событию стали возможны все те рекорды, которыми сегодня гордятся портовики. И таких трудовых свершений из года в год становится только больше.

Например, в ноябре порт установил абсолютный рекорд по количеству обработанных вагонов. За сутки портовики силами двух грузовых районов разгрузили более 1300 единиц. И это ещё не всё. По прогнозам специалистов, к концу года объёмы перевалки арктических грузов через причалы Мурманского морского торгового порта составят рекордные один миллион тонн. На 200 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. В результате Мурманский морской торговый порт стал крупнейшей стивидорной компанией в Арктической зоне России.

Алексей Рыкованов, исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Мы модернизировали производственную инфраструктуру, увеличили грузооборот нашего предприятия. Сегодня он составляет более 19 миллионов тонн грузов. Мы увеличили кубомодуль обрабатываемых в порту судов, сегодня мы на одно судно можем погрузить более 160 тысяч тонн грузов».

Без порта не появился бы и знаменитый самый крупный ветропарк в России за Полярным кругом. Портовики приняли 17 судозаходов с оборудованием для 57 ветроустановок. Вес только одной секции башни ветроустановки составляет почти 80 тонн, а длина 30 метров. Представляете масштабы?

Огромное внимание в порту уделяется и экологии. В июле, например, сотрудники порта и волонтёры Национальной транспортной компании помогли сохранить биоразнообразие наших северных водоёмов. Выпустили почти 54 тысячи мальков сига в Княжегубское водохранилище Мурманской области. Эта акция – часть многолетней экологической программы предприятия, вклад в поддержание стабильности экосистемы Кольского Заполярья.

Портовики, как настоящие патриоты своей малой Родины, делают всё возможное, чтобы обеспечить землякам высокое качество жизни. Они стараются, чтобы работа предприятия была полезна северянам и не вредила экологии, потому что каждый специалист прекрасно понимает: жить на этой земле предстоит в том числе и его детям. А значит, необходимо сохранить не только экономически крепкую компанию, которая в будущем может стать для сегодняшних школьников и детсадовцев работодателем, но и удобный, красивый город, а также разнообразную и прекрасную северную природу.