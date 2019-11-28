Мурманский морской торговый порт набирает скорость на «зелёных рельсах»

Мурманский морской торговый порт – один из лидеров по внедрению передовых технологий, применяющихся при перевалке грузов в морских портах России. Этому предшествовал период изучения опыта крупнейших мировых компаний в Японии, Китае, Канаде, Австралии и Южной Африке. Сейчас заполярное градообразующее предприятие активно делится своими успехами и достижениями.

На основе опыта ведущих стивидорных компаний мира была разработана экологическая программа ММТП. Она включает в себя 12 мероприятий. Например, использование 17 водяных пушек, системы орошения автополотна и штабелей. Знаковым проектом стала установка пылеветрозащитного экрана высотой 20 метров и протяженностью около 2 километров. На улучшение экологической составляющей порт выделил более 3 миллиардов рублей.

«Основание экрана представлено свайными конструкциями, - поясняет Алексей Рыкованов, генеральный директор Мурманского морского торгового порта. - В глубину эти конструкции уходят на 15-28 метров в зависимости от геологии. Всего таких свай больше 350 по всей длине экрана».

Уже реализованы два этапа строительства. Окончание всех работ запланировано на весну 2020 года. Кроме того, экраны выполнены в яркой цветовой гамме и уже стали своеобразным арт-объектом, который виден из разных уголков города.

«Это первый проект в морских портах Российской Федерации. Он точно такой же значимый, как и предыдущие наши все проекты, - отмечает Сергей Покровский, заместитель генерального директора компании ЗАО «СММ» (г. Санкт-Петербург). - Мы реализовали совместно с нашими партнерами ММТП программу импортозамещения данного оборудования. До сегодняшнего дня это было производство китайского оборудования».

Также в мурманском порту создана экологическая диспетчерская. Это ноу-хау, которого ещё нет ни в одном порту страны. Специалисты в режиме реального времени создают цифровую модель работы предприятия. Со стороны эта карта похожа на метеорологическую, как в телевизионных прогнозах погоды, но данных значительно больше, а прогноз точнее.

«Информация выводится на интерактивной карте порта, например, каким образом будет происходить распространение взвешенных веществ во время ветра», - рассказывает Евгений Гуляев, технический директор Мурманского морского торгового порта.

Все работы по улучшение экологической обстановки на предприятии согласованы с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

«Мы с 2012 года реализуем комплексную экологическую программу. В 2017 году мы её, можно сказать, усилили, оконтурили в комплекс крупнейших мероприятий инвестиционных, - говорит Александр Масько, заместитель директора по логистике, директор по управлению портовыми активами АО «СУЭК». - Этому всему предшествовал детальный опыт крупнейших стивидорных компаний мира».

Анастасия Мирсанова, представитель группы информационно-аналитического сопровождения национального проекта «Экология», отмечает: «Без внедрения зелёных технологий мы не поедем по «зелёным рельсам». Поэтому мы считаем необходимым освещать такие инновации, которые внедряются в мурманском порту. Мы все видели, если взять и сложить все технологии, примененные НДТ мурманским портом за последние пару лет, они составят 80% справочника по НДТ для данной отрасли».

Мурманский морской торговый порт – крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне России. Он обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. Ежегодно он переваливает свыше 16 миллионов тонн различных грузов. И ни на секунду не забывает о сохранении экологической безопасности нашей природы и города.