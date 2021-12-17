Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Мурманский морской торговый порт - одно из ключевых и крупнейшее транспортное предприятие Мурманска, верный спутник и соратник трудового города, построенного на берегу незамерзающего Кольского залива. Именно необходимость получить порт, удобный для перевалки грузов и с непрекращающейся навигацией зимой - причина, по которой среди холодных сопок в суровом Заполярье в июле 1915 года началась большая стройка.

Мурманский морской торговый порт и сегодня остаётся для мурманчан жизненно важным предприятием. Оказывает серьёзное влияние на экономику региона, даёт рабочие места северянам. Порт участвует в общественной жизни региона и постоянно совершенствуется. Ставит производственные рекорды и, в то же время, заботится об экологии. Идёт вперёд, но не забывает и о традициях. Гордится своей историей и старается сохранить её, передавая память младшему поколению, устраивая яркие тематические флешмобы и акции.

Например, в мае этого года в сквере рядом с морским вокзалом состоялся флешмоб «Случайный вальс». Возле памятника «Паруса надежды» собрались около десятка ребят в костюмах. Девушки и юноши в форме бойцов Красной Армии времён Великой Отечественной войны кружились в танце, также как это делали в 1945 году работники порта, отмечающие победу в войне.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт»:

- Событие победы, когда население Мурманска узнало про то, что страна победила, пришла долгожданная Победа. Было настоящее счастье у людей. Как рассказывали свидетели и исторические факты, люди выходили на улицы, и, в частности в Мурманске, люди выходили на площадь морского вокзала. Здесь были проявления любви и счастья за Победу нашей нации в этой тяжёлой войне.

Яркую праздничную акцию посетили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев. Они направлялись на пришвартованный возле морского вокзала фрегат «Адмирал Горшков», а по пути заинтересовались мероприятием и громко играющей в сквере музыкой.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

- Мы с командующим случайно решили посмотреть на «Горшкова». Спасибо командующему, что фрегат здесь находится. Огромный интерес у горожан. И, подъезжая к площади морского вокзала, увидели, что здесь мероприятие. И, конечно, здорово, что порт организует это событие, потому что та защита Заполярья, которая была, она, конечно, во многом ради того, чтобы порт остался работать.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом:

- Мы были наблюдателями, нам очень понравилась та атмосфера, которая существует здесь, в этом месте и в этот момент. Это акция в честь народа-победителя, наших предков, наших дедов.

Но главная гордость Мурманского морского торгового порта, конечно, трудовые достижения. Тысячи тонн мирных грузов ежегодно отправляются отсюда по Северному морскому пути. Идут как в порты России, так и за границу. В морские гавани Западной Европы, Африки или Китая. И Мурманский морской торговый порт наращивает объёмы. Например, уже к ноябрю текущего года перевалка железнорудного концентрата через причалы порта составила 968 тысяч тонн. То есть, увеличилась на 124% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. Тогда перевезти удалось 432 тысячи тонн.

Ещё один рекорд был поставлен за два месяца до этого. В сентябре портовики погрузили рекордное количество угля на борт судна SEAFORCE. 160 тысяч 300 тонн. Это максимальная грузовая партия за всё время существования предприятия. Предыдущий рекорд был совершён в 2020 году и составил 158 тысяч 333 тонны угля.

Только по итогам июля 2021 года мурманские портовики обработали 180 тысяч 332 тонны щебня, что стало новым максимальным показателем месячного грузооборота для этого вида груза. За месяц было обработано шесть балкеров, которые доставили груз, произведенный в Мурманской области и предназначенный для реализации масштабных инфраструктурных проектов в Арктической зоне Российской Федерации. Это стало ещё одним абсолютным рекордом АО «Мурманский морской торговый порт». А уже в первые дни осени 2021 года на «арктическом» причале №15 грузового района №2 АО «ММТП» на борт балкера «Енисей» были погружена рекордная судовая партия щебня – 41тысяча 966 тонн.

Важнейшую роль играет инициативность, профессионализм и ответственность сотрудников предприятия. Ещё бы, ведь молодую смену воспитывают буквально со школьной скамьи. В 2017 году в 8-й гимназии Мурманска открыли специальный профильный класс. Школьников в нём обучают портовому делу, логистике, менеджменту и маркетингу. Дети углублённо учат английский язык. Специально для этого класса специалисты Мурманского морского торгового порта разработали учебную программу и переоборудовали один из классов.

И на этом помощь не закончилась. Мурманский морской торговый порт регулярно помогает своим подшефным, делает их учёбу комфортнее и продуктивнее. За время существования профильного класса с помощью предприятия в школе отремонтировали кабинеты физики и робототехники, холл, модернизировали библиотеку, а в прошлом году порт помог отремонтировать и оформить помещение для Шахматного клуба.

Вот и в этом году в стороне Мурманский морской торговый порт не остался. В рамках проекта преобразования школьных пространств «Аrctic school» портовики помогли отремонтировать столовую.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

- Важно: не только наши деньги участвуют, но и деньги частного партнёра. Потому что, когда мы даём дополнительные ресурсы, сразу и те спонсоры, меценаты, вот здесь торговый порт, дополнительно добавляют деньги, чтобы полностью преобразовать пространство. Здесь соответствующая столовая, школьное пространство. Это совершенно другая среда. Когда ты приходишь, и у тебя современное, знаете, как в кафе, как в молодёжном, это очень здорово.

Мурманский морской торговый порт не раз доказал, что трепетно относится и к природе нашего сурового края. Предприятие находится в черте города, его руководство делает всё возможное, чтобы исключить любой возможный для окружающей среды вред, минимизировать дискомфорт для жителей муниципалитета.

В прошлом году завершилось строительство пылеветрозащитных экранов. Вокруг предприятия выросли 20-метровые стены из перфорированного металла. Проект стартовал в 2016 году. Расчёты производили китайские инженеры. Ведь в Поднебесной уже давно используются такие технологии, и они отлично себя зарекомендовали. Естественно, что конструкцию полностью адаптировали под суровые условия Заполярья. Позже ограду ещё и раскрасили, сделав её ярким и необычным арт-объектом, который видно из разных частей города.

Продолжает работать на территории Мурманского морского торгового порта и экологическая диспетчерская. Она отслеживает силу и направление ветра, а, когда порывы превышают 15-18 метров в секунду, производственные процессы приостанавливают или же, в зависимости от обстоятельств, прекращают вообще. Всё - ради безопасности и комфорта жителей Мурманска. Проект диспетчерской, к слову, удивил даже иностранных коллег наших северных портовиков. Он был лауреатом международного конкурса разработок для Арктики.

И не случайно, что в 2021 году за достигнутые успехи АО «Мурманский морской торговый порт» удостоено диплома в номинации «Морская стивидорная компания» конкурса Федерального агентства морского и речного транспорта «Лидер отрасли» и признано победителем в номинации «Лучшее экологическое предприятие». В числе наиболее ярких достижений предприятия, отмеченных экспертами, стабильная работа в период пандемии и успешная реализация масштабной экологической программы.

Сотрудники предприятия вносят в дело защиты природы и свой личный вклад. Они регулярно собираются для проведения экологических акций: сажают деревья или проводят субботники. А с ними в ногу шагают и остальные северяне. В этом году, например, портовики поучаствовали в экологическом проекте «Чистая Арктика». В порядок приводили территорию под Кольским мостом.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт»:

- Наша команда на протяжении августа производила уборку береговой полосы Кольского залива. Мы собрали несколько грузовиков различного мусора. Считаем этот проект полезным. Будем продолжать эту активность. И призываем широкую общественность, во-первых, не оставлять за собой мусор, во-вторых, проявлять активность и участвовать в подобных акциях.

И дело даже не в уборке мусора. Результат, конечно, важен, но главное - сформировать привычку бережно относиться к хрупкой северной природе у граждан. Ведь человек, поработавший в поле под дождём и ветром, собравший груду хлама и увидевший, как преобразилась территория в результате труда, в следующий раз вряд ли выбросит бутылку или фантик мимо урны. Ведь чисто там, где не мусорят.

Виталий Власов, главный диспетчер АО «Мурманский морской торговый порт»:

- Дело это хорошее, потому что мы живём в Мурманске, а этот город точно должен быть чистым. Мы прилагаем к этому усилия и показываем собственным примером, что необходимо город убирать, чтобы он был чистым.

Ольга Смеян, начальник службы охраны труда АО «Мурманский морской торговый порт»:

- У нас уже сложилась добрая традиция: мы сажаем сирень, делаем дворы Мурманска чище, занимаемся благоустройством. Ну, и убираем бесхозные территории. Стараемся сделать наш город лучше.

И действительно делают. Как настоящий старший брат порт поддерживает Мурманск в сложных ситуациях - помогает и подставляет плечо. Так было во время начала пандемии ковида в 2020 году. Тогда порт выделил несколько специализированных автомобилей для дезинфекции улиц города. Они разбрызгивали обеззараживающий раствор на самых оживлённых улицах города-героя. Не раз портовики делали Мурманску приятные подарки.

В этом году порт подарил уют жителям одного из дворов на улице Карла Либкнехта. Сделал пешеходную зону и детскую площадку с резиновым покрытием и ограждением. Шефство над этим двором портовики взяли в 2019 году. И за три года мрачный пустырь превратили в комфортное место отдыха детей и взрослых.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт»:

- В рамках проекта мы выполнили работы по бордюризации всей дворовой территории, замене асфальтового покрытия. Мы создали спортивную зону, зону для детей, сделали благоустройство, освещение, прогулочную, пешеходную зоны и места отдыха.

По традиции, после торжественного открытия с перерезанием красной ленты, участники собственноручно высадили несколько деревьев в зоне детской и спортивной площадок.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»:

- Хочется, чтобы площадка жила. Тут есть и покрытие, и камень, и песок. Опять же, мы живём на севере, лишнего дерева в нашем городе точно не бывает. Я с удовольствием посадила ещё одно дерево, которое наверняка будет радовать всех, кто будет приходить на эту площадку.

Позаботились и о том, чтобы площадка долго служила северянам верой и правдой. Оборудование, установленное на ней, сделано из антивандального материала. Ну, а за чистотой на её территории будут следить управляющие компании.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска:

- Мы договорились с управляющей организацией, что уже завтра здесь в подъездах будет вывешен график уборки этих площадок – они будут убираться по очереди. Тут две управляющие организации в этом дворе – они согласовали между собой этот график, поэтому, очень важно, чтобы и уборка и текущая эксплуатация были на должном высоком уровне.

Полная стоимость проекта более 30 миллионов рублей. Реконструкция территории полностью профинансирована Мурманским морским торговым портом.

Это подарок портовиков городу в канун юбилея. В этом году Мурманскому морскому торговому порту исполнилось уже 106 лет. Предприятие на год старше самого города. В этот день руководство порта устроило праздник для своих сотрудников и их семей. На территории перед управлением ММТП прошёл концерт и состоялась выставка портовой техники. Особенно рады празднику оказались малыши, которые в будущем, вполне, вероятно, продолжат династии портовиков. Ведь, не смотря на обновление техники и автоматизацию процессов, люди до сих пор играют важную роль в жизни компании. Они - та самая кровь, ресурс, который оживляет механические руки кранов и погрузчиков и не даёт сбиться мерному рабочему ритму большого сердца огромного предприятия.

Андрей Колесников, сотрудник АО «ММТП»:

- В этом большом механизме мы очень важный винтик - без обслуживания техники наша работа сойдет к нулю. Наша работа круглосуточная, происходят поломки и требуется обслуживание и без нас очень сложно будет.

Работает порт, прежде всего, для жителей Мурманска. А потому не забыли на праздник позвать и остальных северян. Специально для жителей и гостей города-героя вечером состоялось захватывающее и необычное зрелище - вальс буксиров. Суда «Грумант», «Гелиос» и «Канин» кружились в танце на водной глади залива поодиночке и друг с другом, покачивали бортами и создавали веера сверкающих брызг при помощи водяных пушек в такт играющей музыке.

Важное место в жизни и работе Мурманского морского торгового порта занимает общественная деятельность. В том числе и поддержка спорта. Например, длительное время предприятие помогает мурманским хоккеистам. Душой и сердцем портовики болеют за команду «Мурман». Мурманский морской торговый порт один из основных партнёров клуба. Благодаря системной работе региональных и муниципальных органов власти, попечительского совета, спонсорской поддержке Мурманского морского торгового порта в этом году игрокам удалось начать тренировки на полтора месяца раньше обычного. Впервые вышли на лёд хоккеисты в июле.

Михаил Красиков, игрок ХК «Мурман»:

- Сегодня первый лёд, а это всегда хорошее настроение, предвкушение нового сезона. Для меня - это новая игра и новые партнёры. Жду от сезона положительных эмоций. 07:03

Раннее начало тренировок, уверены в команде, важная составляющая успеха в соревнованиях. Всё ради победы северян в грядущих чемпионатах.

Сергей Чернецкий, директор ХК «Мурман»:

- Параллельно тому, что мы здесь делаем, мы готовим и свой стадион к началу сезона. Вся работа, которая техническая, она не видна, но без поддержки невозможна. И все что вы видите на стадионе - от света, качества льда, баннеров - это всё благодаря ММТП.

Мурманский морской торговый порт помогает ХК «Мурман» и с обновлением материальной базы. Новая форма, клюшки - у наших игроков должно быть всё самое лучшее. Заботятся и о болельщиках. Например, первые матчи этого сезона фанаты хоккея смотрели на новых трибунах стадиона «Строитель». Отремонтированы и помещения для гостей и спортсменов внутри. Здесь тепло и уютно. Но и это ещё не всё.

Александр Масько, президент хоккейного клуба «Мурман»:

- Продолжаем разговор про свою собственную полноценную арену, с искусственным льдом, в том числе. Этот проект недешевый, непростой, поэтому требует большего времени. Тем не менее, и с правительством Мурманской области мы это обсуждаем и надеемся, что в этом направлении будем развиваться.

Болельщики переменам, конечно, рады. Наблюдать за матчами стало гораздо удобнее. Появился новый звук, вместо хрипящих старых колонок. Так что и комментатора слышно отлично. Но, главное, эти перемены помогают «Мурману» показать лучшую игру. Ведь в победу на льду своих хоккеистов верит каждый мурманчанин, ждёт её как праздник.

Да и сами портовики с радостью ходят поболеть на «Строитель» за любимую команду. И тоже не стесняются проявлять эмоции. Например, практически на каждом хоккейном матче можно увидеть генерального директора предприятия Алексея Рыкованова. обязательно в шапке и шарфе в цветах ХК «Мурман».

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт»:

- Я жду позитивных эмоций от болельщиков и надеюсь, что сегодняшняя погода только поможет такому настроению. Сегодня открытие домашней серии игр команды «Мурман». Этот сезон мы встречаем вот такими овациями, обновленными трибунами и замечательным фойе. Всем удачи, хорошей игры, хорошего настроения!

Поддерживает порт и искусство. Не раз на территории предприятия работали съёмочные группы. До пандемийных ограничений приезжали даже блогеры из-за рубежа. Но сейчас границы с соседями временно на замке. А потому помогают портовики отечественным киноделам. Этой осенью руководство Мурманского морского торгового порта поддержало проект мурманчанки, студентки режиссёрского факультета Московского государственного института культуры Юлии Носаревой. Картина «Мой Север» снималась в Териберке, Мишуково, Мурманске. И перемещения съёмочной группы по локациям, в том числе обеспечивал торговый порт.

Юлия Носарева, режиссёр фильма «Мой Север»:

- Бюджет фильма вышел пока около 700-800 тысяч рублей. Плюс у нас потрясающие генеральные партнёры, один из которых Мурманский морской торговый порт. Они нас очень поддерживают трансфером. Это огромные затраты, которые они берут на себя, чему мы несказанно рады. И такая поддержка крупных предприятий города - она нам сейчас просто как воздух необходима. И мы очень благодарны за то, что нам дают возможность снимать кино такие крупные компании.

Съёмки заняли четыре смены, по 12 часов каждая. Всего на съёмочной площадке были заняты 15 человек, а над проектом трудилось более 20. В том числе, работники Мурманского морского торгового порта.

Мурманский морской торговый порт - важная составляющая трудовой, культурной и общественной жизни нашего региона в прошлом и настоящем. С ним связаны героические и исторические вехи Кольского края. С торгового порта началась железная дорога, связавшая Кольский полуостров с Большой землёй. Им продолжилось продвижение России в Арктику. Порт и самоотверженная работа портовиков стали залогом того, что в годы Великой Отечественной войны враг не дошёл до Мурманска. Да, и сегодня ММТП во многом задаёт темп для жизни и работы региона. Даёт рабочие места, обеспечивает стратегическое развитие арктических территорий, поднимает экономику. На территории порта трудятся более тысячи трёхсот человек. А это доходы северян и налоги в бюджеты. И, конечно же, бесценен нематериальный вклад в жизнь региона. Участие портовиков в общественной жизни, благотворительные, образовательные и культурные проекты. Всё это делает жизнь на Севере теплее и комфортнее. А ответственное отношение сотрудников и руководителей торгового порта к нашему краю даёт подрастающему поколению пример того, как нужно любить и ценить место, в котором ты живёшь.