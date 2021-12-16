Мурманский морской торговый порт - одно из самых крупных и старейших предприятий в Кольском Заполярье. Он появился на побережье Кольского залива на год раньше Мурманска. Все эти годы порт играл важную роль в развитии и жизни областного центра. В этом году предприятие отпраздновало свой 106-й год рождения. И этот трудовой год для порта прошёл успешно.

Мурманский морской торговый порт - предприятие-труженик. Постоянно улучшает показатели своей работы. Не исключение и 2021 год. Порт в очередной раз увеличил объёмы перевалки щебня, железнорудного концентрата, поставил новый рекорд по погрузке угля на борт судна.

При этом Мурманский морской торговый порт активно участвует в жизни Мурманска, вкладывает средства в развитие города, делает комфортнее жизнь северян. Так было и в этом году.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «В рамках проекта мы выполнили работы по бордюризации всей дворовой территории, замене асфальтового покрытия, мы создали спортивную зону, зону для детей, сделали благоустройство, освещение, прогулочную, пешеходную зону и места отдыха».

Порт продолжает заботиться и о образовании детей, ориентирует, настраивает школьников на будущий труд на территории региона. А также делает образовательные учреждения современными и удобными.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Когда мы даём дополнительные ресурсы, то сразу и спонсоры, и меценаты, например, торговый порт, дополнительно добавляют деньги, чтобы полностью преобразовать пространство».

И это лишь небольшая часть работы Мурманского морского торгового порта на благо северян. Не стоит забывать и об экологических проектах предприятия, его общественных инициативах и участии в спортивной жизни региона.

Обо всём этом смотрите в фильме «Мурманский морской торговый порт: новые достижения» на телеканале «Арктик-ТВ» в пятницу, 17 декабря, в 21.00 и в субботу, 18 декабря, в 16.00.