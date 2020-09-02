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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.09.20 19:30

Мурманский морской торговый порт отметил свой 105-й день рождения

Предприятие, положившее начало Мурманску, сейчас играет в жизни города огромную роль. К юбилею сотрудники компании почтили память человека, который в 1915 году определил место расположения будущего порта.

Мурманскому морскому торговому порту - 105 лет. Руководители области и города поздравили сотрудников предприятия с выдающейся датой, а также вручили награды наиболее отличившимся специалистам. Кроме того, в честь годовщины портовики посадили несколько саженцев дубов, адаптированных к жизни на севере.

Однако главным событием дня стало открытие в сквере рядом с Мурманским морским вокзалом бюста основателю предприятия, выдающемуся российскому инженеру, портостроителю Валериану Ляхницкому.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «ММТП»: «Это человек, которого по праву можно назвать основателем порта Мурманск и города Мурманск. Валериан Евегньевич принимал ключевое решение в определении места размещения будущего порта и определил вектор его развития на столетия вперёд».

Валериан Ляхницкий в 1914 году возглавил проведение изыскательских работ на побережье Кольского залива и определил место будущего порта. Уже через год к временной пристани пришвартовался первый пароход, который привёз рельсы для железной дороги.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы прекрасно понимаем, кто эксплуатирует гидротехническое сооружение, насколько сложно построить их сейчас, в нынешних условиях. А тогда, 105 лет назад, такими доступными средствами, как можно было строить порт? Остаётся только восхищаться их мужеством, стойкостью. Они смогли в таких сложных условиях построить такие сложные гидротехнические сооружения. И вот 105 лет порт существует, работает и выполняет те задачи, которые предназначены для решения всех вопросов нашей страны, нашего Кольского края».

Бюст знаменитого портостроителя сделан руками его правнука. А на открытие приехал внук инженера Юрий Ляхницкий. Он своего деда помнит исключительно ответственным, культурным и спокойным человеком, который даже в сложных ситуациях никогда не терял самообладания.

Юрий Ляхницкий, внук основателя Мурманского морского торгового порта Валериана Ляхницкого: «Он ни разу, сколько я помню, не повысил голоса. А ведь жизнь была тяжёлая, в общем-то. Ему всяко пришлось и в те времена. Ну, вот достаточно такого факта, что когда они с Георгием Яковлевичем Наливайко везли материалы проекта в Петербург, тогда уже Петроград, их чуть не расстреляли. Вначале белые, а потом красные».

Мурманский морской торговый порт и сегодня занимает центральное место в жизни города. Это один из крупнейших работодателей. Сейчас здесь трудится более 1300 человек, которые получают достойную и стабильную заработную плату. Кроме того, предприятие ежегодно отчисляет более миллиарда рублей налогов, большая часть которых остаётся в регионе. Да и главные события в жизни города редко обходятся без участия торгового порта.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Порт вместе с городом развивался, он вместе с городом воевал, он вместе с городом строился. И сейчас, когда мы отмечаем 105 лет Мурманского морского торгового порта, этот порт, наш порт, вместе с городом идёт семимильными шагами в будущее. От будущего Мурманского морского торгового порта, от будущего его через пять лет, через десять, через 50 лет, во многом зависит будущее нашего города-героя. Это действительно важно, это дорогого стоит».

Удачно выбранное место строительства порта и заложенный ещё при проектировании потенциал, сегодня позволяют Мурманскому морскому торговому порту принимать у причалов суда с дедвейтом более 100 тысяч тонн. Ежегодно предприятие переваливает более 17,5 миллиона тонн разных грузов, а также реализует обширную экологическую программу.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сегодня порт является основными воротами для Северного морского пути. И вот та точка, которая выбрана была в тот момент, позволяет нам в Мурманской области строить большой логистический хаб, который сегодня очень необходим нашей стране. Поэтому я всех поздравляю с этим днём, этим праздником, желаю и экономических успехов и, самое главное, желаю здоровья и процветания тем людям, которые работают в порту!».

К юбилейной дате обновили и музей порта, который располагается  рядом с морским вокзалом. Там появился новый мультимедийный комплекс. Он позволяет поближе познакомиться с историей предприятия, а также в игровой форме попробовать себя в роли сотрудника одной из служб порта. Например, испытать навыки в швартовке кораблей к причалу на время.

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