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Мурманский морской торговый порт поддерживает социальные проекты горожан

В детском саду № 26 появилась экологическая тропа, которую создали дети, родители и воспитатели. Проект задумали уже давно, но реализовать его удалось только благодаря поддержке коллектива Мурманского морского торгового порта.

Детский сад № 26 в Мурманске посещают порядка 90 детей в возрасте от года до семи лет. Воспитатели дошкольного учреждения особое внимание уделяют экологическому воспитанию подрастающего поколения: регулярно рассказывают про природу, показывают обучающие фильмы. Образовательная программа здесь направлена на изучение окружающей среды. В этом году коллектив «Искорки», так называется садик, стал одним из победителей  конкурса «Комфортная среда обитания». В качестве приза Мурманский морской торговый порт профинансировал проект, о реализации которого воспитатели мечтали уже давно.

- На территории садика мы оборудовали объекты экологической тропы. Они разнообразные, отображают всё то, что мы хотели дать детям во время занятий, - рассказывает Ирина Заболотных, заведующая детским садом № 26 города Мурманска. – Но мы на этом не остановимся, мы будем прорабатывать этот проект дальше.

Вокруг дошкольного учреждения появились инсталляции из вторсырья, которые сделали сами дети, их родители и воспитатели. Так же здесь появился маленький искусственный прудик с уточкой и даже свой сад с растениями, например, гордостью любого  огородника – клубникой.

- Мы считаем, что всё, что закладывается в человеке в детстве: любовь к природе, к познанию, к миру - эти ценности перенесутся во взрослую жизнь, - говорит Галина Чадаева, начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям ПАО «Мурманский морской торговый порт». – А во взрослой жизни они будут реализовывать всё самое лучшее, что почерпнули в юном возрасте.

Ребята и воспитатели приняли гостей в уютном музыкальном классе. Малыши показали захватывающий спектакль о лесных жителях и эколятах - так юные экологи называют себя. Перевоплотившись в зверей, дети спасли лес и ещё раз напомнили зрителям о том, как важно беречь природу.

Так же воспитанники учреждения показали  мультик, который они рисовали всей командой: с родителями и воспитателями.

По мнению опытных педагогов, раннее внедрение в жизнь ребёнка таких понятий как окружающая среда и экология способствует развитию гармоничной и заботливой личности, духовно-нравственному воспитанию и е ответственности.

- Я считаю, что  очень важно то, чем занимаются педагоги в этом дошкольном учреждении, - говорит Юрий Гугин, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Экологическое воспитание – это приоритетная программа в работе этого садика. И это очень важно. Предполагаю, что ребёнок, который участвует в этом проекте, сам не бросит бумагу, не позволит это делать и прохожим.

Принять участие в конкурсе социальных проектов могут все желающие некоммерческие организации. Для того чтобы побороться за грант, необходимо заполнить заявку на сайте Мурманского морского торгового порта. Анкеты на будущий год будут приниматься с февраля по апрель 2019 года.

 

Комментарии

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