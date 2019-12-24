Мурманский морской торговый порт подводит итоги года и уверенно смотрит вперёд

Генеральный директор Мурманского морского торгового порта Алексей Рыкованов рассказал журналистам об итогах работы акционерного общества в уходящем году.

Сегодня на стивидорном предприятии трудятся больше 1300 человек, здесь внедряют инновационные технологии, разрабатывают системы, которым нет аналогов в нашей стране. Генеральный директор Александр Рыкованов рассказал журналистам, что коллектив ещё и ставят рекорды. В 2019 году впервые за историю порта был побит рекорд перевалки груза - 17,5 миллиона тонн. И это ещё не все.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «В текущем году побит рекорд погрузки на одно судно, продержавшийся с 2013 года. Сейчас он составляет 156 тысяч тонн, установлена новая планка максимальной суточной выгрузки вагонов - 858 единиц. Здесь нужно отметить, что такой показать стал возможен благодаря совместно реализованного проекта с РЖД по реконструкции станции Мурманск».

Около миллиарда рублей составят налоговые отчисления Мурманского морского торгового порта в этом году. В местный бюджет поступят 900 миллионов рублей. В следующем году порт будет стремиться нарастить перевалку грузов в арктическом направлении. Работа торгового порта в северном направлении строится из трёх блоков: первый из них составляет порядка 300 тысяч тонн - это арктические грузы, а второй - проектные грузы, связанные с развитием нефтегазовой отрасли.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Две недели назад компания «Росатом» объявила о том, что на 2020-2021 год в направлении Арктики проектных грузов поейет порядка 2 миллионов тонн. Здесь мы постоянно находимся наготове, мы постоянно участвуем в тендерах на привлечение данного вида грузов, чтобы перерабатывать его именно в морском торговом порту Мурманска и рассчитываем на то, что перевалка в направлении Арктики будет расти».

Третий блок арктической работы Мурманского морского торгового порта связан с Северным морским путём. Есть государственная программа по развитию перевозок до объёма 80 миллионов тонн к 2024 году.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Ждём этого события и рассчитываем на то, что наш грузооборот также увеличится с приходом этих грузов на Севморпуть. А ещё более интересным для нас является возможность транзита грузов Северным морским путем. Ворота в Арктику откроют путь на восток на самом деле, и для наших грузов в том числе».

На стивидорном предприятии заботятся не только о показателях эффективности. Торговый порт реализует большую экологическую программу. Около миллиарда рублей были выделены на строительство пыле-ветрозащитных экранов. Их эффективность, по словам генерального директора, подтверждена математическим моделированием и составляет примерно 90 процентов пылеподавления.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Экраны мы делаем не как обычный производственный объект с его заводской архитектурой, мы попытались оформить в концепцию северного сияния, на всём протяжении пыле-ветрозащитных экранов мы сделаем художественные панно. В декабре, буквально недавно, мы завершили второй этап реализации этого проекта, а завершим в полном объёме к марту- апрелю 2020 года».

Инновационный проект экологической диспетчерской, реализованный в Мурманском морском торговом порту, первый в России. Она позволяет не только контролировать текущую работу предприятия, но и прогнозировать ситуацию, исходя из метеорологических данных.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт: «Если мы видим ухудшение погоды, например, скорость ветра растёт, то мы начинаем в более усиленном режиме применять систему пылеподавления, орошения, вплоть до исключения из производственного процесса технологических единиц. Если ветер превышает скорость 15 метров в секунду, то экологическая диспетчерская запрещает работу порта».

Нельзя не отметить и благотворительные и социальные проекты порта. Реконструкцию скверов, капитальный ремонт дворов, прилегающих к территории предприятия, открытие транспортно-логистического класса и сотрудничество с восьмой мурманской гимназией, а также проект по поддержке многодетных семей, реализованный вместе с одной из мурманских клиник. Суть этой акции в том, что любой желающий из многодетной семьи может сделать УЗИ бесплатно. Этой услугой уже воспользовались более тысячи человек.

Планов на следующий год у стивидорного градообразующего предприятия немало. Здесь и планка в 17,3 миллионов тонн перевалки груза, и реконструкция причалов, и, конечно, новые, масштабные социальные, экологические и благотворительные проекты.