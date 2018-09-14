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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.09.18 19:30

Мурманский морской торговый порт присоединился к акции «Зелёный рекорд – 2018»

Акция «Зелёный рекорд» проходит в столице Заполярья уже несколько лет. За это время в региональном центре значительно увеличилось число деревьев и кустарников, которые высаживают горожане и коллективы предприятий. Несмотря на масштабную экологическую работу, которую активно осуществляет Мурманский морской торговый порт, его работники тоже присоединились к озеленению областного центра.

В рамках традиционной экологической акции «Зелёный рекорд» в районе домов №№ 22 и 24 на улице Привокзальной сотрудники торгового порта, вооружившись лопатами, лейками и перчатками, высадили 100 новых деревьев и кустарников.

- Участвую в акции первый раз, - говорит Катарина Мозговая, специалист отдела закупок АО «Мурманский морской торговый порт». – Она направлена на благо города, для детей, для горожан. Надеюсь, что следующей весной деревья вырастут больше и будут радовать своей зелёной красотой и листиками, будет всё отлично.

Саженцы черемухи, жимолости и сирени были выращены в питомнике Полярной опытной станции в Апатитах. Растения адаптированы к суровым условиям Заполярья. Для того чтобы повысить процент приживаемости саженцев,  завезли плодородный грунт. 

- Эмоции великолепные. Я думаю, что все работники, все неравнодушные люди, которые пришли и посадили по одному дереву, по два дерева,  испытывают гордость за то, что они сегодня сделали, - говорит Виталий Степаков, заместитель генерального директора по юридическим вопросам АО «Мурманский морской торговый порт». - За то, что они приложили частичку своего труда, своей души в то, чтобы этот город процветал, чтобы он радовал нас, живущих в настоящее время, детей, которые будут здесь жить и, наверное, гостей города.

Помимо акции «Зелёный рекорд» портовики  участвуют и  во многих других экологических акциях. Например, они активно озеленяют  территории своего предприятия, при этом руководствуются опытом зарубежных коллег. «Озеленение припортовой и портовой территории - это постоянная наша забота, - отмечает Александр Масько, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт». - Мы в порту в этом году посадили порядка шестидесяти хвойных деревьев, надеемся, что они через определенное количество лет превратятся в некий «зелёный забор». Такую практику мы видели, например, в Японии и Австралии».

Масштабная экологическая программа торгового порта рассчитана на 4 года и на её реализацию руководство потратит около трёх миллиардов рублей.

Помимо этого, по инициативе специалистов предприятия в начале лета в Мурманске стали проводить «День сирени». Благодаря усилиям портовиков в региональном центре появились новые сиреневые аллеи в районе памятника «Ждущей» и по пути к мемориалу «Защитникам советского Заполярья», а так же возле центра детского творчества «Лапландия».

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