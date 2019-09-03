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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.09.19 19:30

Мурманский морской торговый порт продолжает созданию комфортные условия жизни мурманчанам

Двор на улице Карла Либкнехта и переулке Водопроводный областного центра преображается в рамках нового проекта «Благоустройство придомовой территории жилых домов». Сегодня его жильцы собрались вместе, чтобы высадить здесь кусты сирени. А глава региона Андрей Чибис и генеральный директор Мурманского морского торгового порта  Александр Масько решили помочь им в этом деле.

В одном из дворов на улице Карла Либкнехта многолюдно. И дети, и взрослые с самого утра заняты один делом - в зелёной зоне они бережно с заботой о каждом кустике высаживают сирень. Через несколько лет крона растения станет больше и будет пышно цвести.

Реконструкция двора на улице Карла Либкнехта, 40 и переулке Водопроводный, 3 началась этим летом. До конца года здесь будут проделаны все земельные работ. Позже установят  детскую и спортивную площадки.

«В этом году мы всего по области делаем порядка 90 дворов. Мы к этому подключаем не только бюджетные деньги,  но и подключаем наших партнёров. Очень  хорошо, что Мурманской морской торговый порт активно вовлёкся в эту работу и за свои деньги благоустраивает огромный двор», - говорит Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области.

Стоит отметить, что территория двора считается припортовой. Также здесь располагаются общежития для сотрудников порта.

«Комфортная среда или состояние жилой застройки определяет, будут ли люди жить в этом городе, в этом регионе, будут ли они оставаться, будут ли возвращаться сюда, - говорит Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт». - И мы, как социально-ответственное предприятие, считаем, что мы должны внести свою толику в создание комфортной среды в городе Мурманске».

Стоимость  проекта более 30 миллионов рублей. Но важность организации комфортной жизни мурманчан неоценима. Теперь жителям двора остаётся немного подождать, завершат работы в будущем году.

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